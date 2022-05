Ana Rosa se pronuncia públicamente por primera vez tras su operación por el cáncer que sufre

Como cada mañana, Ana Terradillos y Patricia Pardo se ponen al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Esta es solo una solución temporal, ya que la reina de las mañanas volverá y recuperará las riendas en cuanto se recupere.

"Hoy, me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado. No hay metástasis, pero requiere de un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y de mis compañeros, que también son mi familia. Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor. Espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina han avanzado muchísimo en el cáncer de mama", decía Quintana el pasado mes de noviembre.

"Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado. Como conocen a muchas mujeres valientes. Voy a hacer una vida lo más normal posible, seguiré trabajando detrás de las cámaras, en la productora... Esto es un bache, es una prueba. Vosotros sois también parte de mi familia, así que gracias a todos de corazón por todo lo que me habéis dado hasta ahora y espero que se lo sigáis dando a mis compañeros. Ellos sí que son el alma del programa, así que nos vamos pronto. Hasta luego", se despedía la presentadora, asegurando que seguiría tras las cámaras echando una mano a sus compañeros y que volvería.

Después de hacer frente a la enfermedad con una actitud muy positiva, se encuentra retomando su rutina poco a poco. Hace unas semanas, se publicó que Quintana se había sometido ya a la cirugía, siendo esta la recta final de su tratamiento contra el cáncer. "Parece que, por el estado de ánimo y el estado físico, parece que no va a tener que afrontar esa intervención quirúrgica en apenas de unos días", comunicaba Prat, antes de la intervención.

Como consecuencia, el equipo de 'El Programa de Ana Rosa' quiso tener un detalle con ella y le regalaron una mona de Pascua personalizada. "Ana Rosa todo saldrá bien. Tu familia AR", se podía leer sobre el chocolate de la tarta. "Es preciosa la mona y el detalle. Si Ana nos está viendo estará agradecida y emocionada porque esta semana más que nunca estamos con ella. Como siempre, la queremos y la echamos de menos", decía Patricia Pardo, visiblemente emocionada.

Desde entonces, la presentadora no ha vuelto a pronunciarse. No obstante, este martes, volvió a comunicarse en sus redes sociales con motivo del fallecimiento de Jesús Mariñas, quien llevaba luchando contra el cáncer de vejiga durante unos meses. Como consecuencia, muchos han sido los compañeros de profesión que han querido dedicarle un emotivo mensaje. Entre ellos, ha destacado el mensaje de Ana Rosa Quintana, siendo esta la primera vez que habla públicamente desde su operación.

La reina de las mañanas de Telecinco ha respondido a un mensaje de Rosa Villacastín. "Tengo el corazón roto. Se ha ido un gran amigo Jesús Mariñas, un periodista de raza. Vital, compañero de viaje entrañable, generoso…Ojalá que en este último viaje le vaya bonito", decía la periodista. "DEP. Abrazos a Elio Valderrama que le cuidó con amor hasta el final", reaccionaba Quintana. De esta manera, la presentadora también ha mostrado cómo le ha afectado la noticia y ha querido dar el pésame a los familiares de Mariñas.

La presentadora sigue activa en sus redes sociales, aunque en Twitter solo suele compartir noticias relacionadas con los datos de audiencia de los diferentes programas de Mediaset, concretamente de la productora Unicorn Content, como 'El Programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía' o 'Cuatro al día'. No obstante, hacía tiempo que no escribía nada, desde que la operaron hace dos semanas.

D E P . Abrazos a Elio que le cuidó con amor hasta el final . — Ana Rosa Quintana (@anarosaq) May 10, 2022