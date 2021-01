El corte en directo de Ana Rosa para defender a Isabel Díaz Ayuso por su última polémica: "Tiene razón"

El plan de vacunación está siendo un quebradero de cabeza inesperado para muchas de las comunidades autónomas de nuestro país. La culpa se la reparten como en un partido de tenis entre los gobiernos regionales y el central. Los argumentos varían desde la falta de vacunas al poco ritmo de vacunación y entre medias, los ciudadanos a la espera de poder ser inmunizados como en los países de nuestro entorno.

Este enfrentamiento, con protagonistas variantes, ha servido para ahondar en la crisis Madrid-Moncloa que la pandemia está agravando. Así ha sido como desde el gobierno de Díaz Ayuso se exigían más vacunas al ministerio de Salvador Illa, mientras que este criticaba que se hubiesen administrado un escaso porcentaje de las recibidas. Precisamente esta crítica, es la que Ana Rosa Quintana ha querido utilizar para defender en pleno directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ana Rosa no duda y defiende a Ayuso por la vacunación

Tras una discusión sobre cómo Israel era uno de los países más avanzados a la hora de vacunar a sus ciudadanos y de cómo España no se encuentra ni medianamente cerca de esas cifras, Ana Rosa Quintana ha procedido a cortar el debate que se estaba produciendo para introducir un nuevo elemento de discusión: hablamos del papel de Isabel Díaz Ayuso.

"Oye, muy criticado, una presidenta autonómica. Ayuso, cuando dijo: "No, no. El problema no es el ritmo de vacunación, el problema es que faltan vacunas". Se criticó muchísimo, y ahora... se ve", ha querido puntualizar la presentadora del programa de las mañanas de Telecinco. Tras estas palabras, una de las tertulianas de la mesa lanzaba un contundente: "Tiene razón", aludiendo a Ayuso y reforzando la postura de Quintana.

Ana Rosa y Díaz Ayuso... pic.twitter.com/5bMS2GxUHD — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) January 18, 2021

"Y aquí", continuaba Ana Rosa, hablando de Madrid, lugar desde el que se graba el programa, "por lo menos han guardado el cincuenta por ciento, es decir, que las personas que han sido vacunadas pueden tener una segunda dosis", concluía Ana Rosa en un alegato producido en plena mañana de este lunes, con la polémica sobre la vacunación y el nuevo reparto que propone Sanidad todavía muy candentes.

Salvador Illa apunta a un 70 % de españoles vacunados en verano

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este sábado que el Gobierno pretende conseguir que hasta un 70 % de la población española haya recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus "de aquí al verano" de 2021.

En rueda de prensa telemática en la Delegación del Gobierno en Barcelona, Illa ha defendido que este objetivo se va a lograr "con una estrategia que funciona". Así, ha asegurado que "el ritmo de vacunación es óptimo" y ha destacado que España es el noveno país del mundo y uno de los primeros en la Unión Europea (UE) que más vacunas contra el Covid-19 ha suministrado a sus ciudadanos, según sus datos.

En cuanto al anuncio que Pfizer reducirá un 44 % el número de dosis previstas para llegar a España esta semana, ha asegurado que la cifra se compensará a finales de mes: "La semana del 25 de enero la previsión es recibir las dosis que estaban comprometidas". "En este primer trimestre recibiremos la totalidad de las dosis que teníamos comprometidas, y en el segundo trimestre se incrementarán las dosis con las compras adicionales que ha hecho Europa y en que España ha participado", ha remarcado.

Además, el Gobierno ha hecho ajustes "para garantizar que todas aquellas personas que recibieron la primera dosis la primera semana de vacunación" puedan recibir la segunda.