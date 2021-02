Ana Rosa se indigna por lo que dice una testigo sobre la policía y los defensores de Hasél: "Está muy enferma"

Este martes, los Mossos d’Esquadra entraron a la Universidad de Lleida para detener al rapero Pablo Rivadulla Duro, popularmente conocido como Pablo Hasél. Esto se debe a que, el pasado viernes, el acusado desobedeció la orden judicial impuesta por la Audiencia Nacional, que le había dado de plazo hasta las ocho de la tarde de ese día para ingresar voluntariamente en prisión al haber sido condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Como consecuencia, este miércoles, muchos manifestantes asaltaron las calles de Madrid para quejarse de lo sucedido con el rapero, lo que ha provocado destrozos y varios heridos. La protesta ha dejado en la capital 19 detenidos y 55 heridos, entre los que 35 son policías. Algo similar ocurrió en Barcelona, donde terminaron con 29 personas detenidas y 8 heridos. Además de destrozos en locales, comercios, escaparates...

Estas imágenes han acaparado todos los platós de televisión. Es por esto por lo que, este viernes, 'El programa de Ana Rosa' recordó las polémicas imágenes de los manifestantes y realizó una conexión en directo con una ciudadana catalana que había vivido la manifestación desde muy cerca.

Ana Rosa Quintana ha dado paso a la conexión con Mayka Navarro en Barcelona, donde la reportera se encontraba con Antònia, una vecina de la zona y testigo de los mencionados disturbios a favor del rapero. La mujer mayor ha descrito cómo vio sufrir a las calles y arder contenedores delante de su casa, unas declaraciones que no han dejado a la presentadora indiferente.

La reacción de Ana Rosa

"No me entró la hoguera por la ventana, eso es una exageración. Tengo fotos, el fuego llegaba hasta el tercer piso, como una chimenea de humo negro. Bajé a hablar con los chavales la primera vez, luego cuando tiraron piedras no. Tenía miedo que tiraran contra la farmacia, que es amiga mía. Pero se comportaron y tiraron contra la policía", explicó Antònia, cuyas palabras interrumpió la presentadora para despedirla, mostrándose muy indignada: "Adiós Mayka".

Nada más cortar la conexión, la conductora del espacio de Telecinco dedicó unas duras e irónicas palabras a la intervención de la testigo: "Hombre claro, gracias que no tiraron contra la farmacia sino contra la policía, porque eso no está mal. Perdonadme pero hay una parte de la sociedad que está muy enferma", concluyó Quintana, aparentemente ofendida con las palabras de la señora.