Ana Rosa estrena temporada hablando de la detención de su marido

Este lunes, 10 de septiembre ha arrancado la nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa'. Había curiosidad por ver y escuchar si la presentadora estrella de Tele 5, acostrumbrada a editorializar sobre personajes de la actualidad y criticar comportamientos poco éticos, hacía referencia al trago amargo que le ha tocado vivir este verano con la detención de su marido Juan Muñoz.

Resuelta la curiosidad y la duda, Ana Rosa Quintana, ha abierto su programa hablando claramente de la detención que su conyuge, Juan Muñoz, ocurrida el pasado 31 de julio. Muñoz fue arrestado junto a su hermano y los abogados de ambos por orden de la Fiscalía de Anticorrupción. Se les acusaba de haber contratado los servicios del polémico comisario José Manuel Villarejo para saldar unas deudas que otra persona tenía con ellos.

Ana Rosa , brevemente, ha sido contundente sobre el tema. "No ha sido el mejor verano de mi vida, pero tampoco el peor que fue hace cuatro años cuando murió mi madre, ese fue el peor de todos". Recordando que "yo siempre doy la cara y comparto las cosas con ustedes", ha confesado que "cuando mi marido volvió a casa sin medidas cautelares fue el mensaje más tranquilizador para mí".

Sobre la situación judicial de Juan Muñoz, su marido ha afirmado que la extorsión de la que se le acusa, "ha sido demostrado que nunca existió" y ha asegurado que "mi marido colabora con la justicia", por ello ha pedido que "dejemos que jueces, abogados y fiscales hagan su labor". Por último ha advertido que no volvera a hablar del tema, porque "no soy la persona más adecuada para informar de este tema que afecta a mi familia. No soy capaz de informar de esto de manera objetiva".