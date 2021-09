Ana Rosa estalla contra Nogueras por sus palabras contra el Gobierno en el Congreso: "Tan mala educación"

Este jueves, Ana Rosa Quintana ha arrancado 'El Programa de Ana Rosa' como cada mañana y ha hecho hincapié en los temas de actualidad, dedicando un mayor espacio a la situación de La Palma tras la erupción de Cumbre Vieja y la situación política. Es por esto por lo que la presentadora no ha dudado a la hora de analizar las palabras de Miriam Nogueras, portavoz de JxCat, en el Congreso.

"Perdonad, quiero poner esto porque luego se nos va el tiempo...", interrumpía la presentadora para dar paso a las imágenes del Congreso, en las que se veía a Miriam Nogueras. "Me parece de tan mala educación, de tan poco respeto por los representantes de todos los españoles, incluido de todos los catalanes... Ayer, la diputada de JxCat, Miriam Nogueras, hizo un uso ofensivo de nuestra lengua para calificar la detención de Puigdemont. Además, dio por muerta la mesa de diálogo con el Gobierno", comentaba la presentadora, aparentemente muy indignada.

"Nos han pegado, encarcelado, enviado al exilio, nos tienen ilegalmente los móviles intervenidos a muchos e incluso nos acusan de terrorismo. Pero la cacería-detención y puesta en libertad de Puigdemont, en Italia, lo ha cambiado todo", declaraba Nogueras. "Lo que hemos visto estos días, en boca de periodistas italianos y españoles, un 'putiferio'; el prestigio de España y la confianza de los socios europeos penden de un hilo", zanjaba la diputada.









"Me parece mucho peor"

Tras recordar estas palabras, Quintana se mostraba molesta y no dudó en manifestar su opinión. "Un putiferio...", remarcaba la conductora del espacio de Telecinco. "Lo del putiferio me parece de muy mala educación, pero me parece mucho peor lo del poder fascista que pretende dar un golpe de estado togado, hablando de la justicia", señalaba la periodista, muy ofendida.

"Miriam Nogueras me parece una persona profundamente equivocada, es una independentista... En fin", comenzaba diciendo Eduardo Inda. "En el Parlamento británico se dicen cosas mu bestias, sistemáticamente, y, aquí, nos lo cogemos con papel de fumar. No me parece tan grave", opinaba el colaborador.

"Lo que es grave, verdaderamente, es el ridículo que lleva haciendo España con Puigdemont, exactamente durante cuatro años. Alemania nos ha puesto los cuernos, Bélgica se ha reído de nosotros, Italia se va a reír de nosotros, Suiza se ha reído de nosotros... Y el Estado Español no toma ninguna represalia contra esos estados", señalaba el tertuliano.