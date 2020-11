Ana Rosa desvela su conversación privada con Felipe González contra Pedro Sánchez: "Me dijo..."

Este viernes, 'El Programa de Ana Rosa' ha hablado de la presentación del libro sobre Rubalcaba, el fallecido político socialista, que ha escrito Antonio Caño, ex director de 'El País', dado a que ha contado con la presencia de destacados políticos como José Luis Ábalos, Javier Solana o Felipe González.

Durante el acto, Felipe González no quiso opinar demasiado de la situación actual del PSOE, pero ofreció varias declaraciones que han sido analizadas y comentadas por Ana Rosa Quintana y los colaboradores de su programa en Telecinco.

El ex político afirmó a los medios de comunicación que no estaba de acuerdo con lo que está haciendo Pedro Sánchez ni el resto de miembros del Partido Socialista: "Si la pregunta me la hacen a mí digo 'no'. Con quién quiere destruir el país en el que quiero vivir...". Asimismo, respondió a Echenique tras las declaraciones de "huérfano". "Claro, claro... tiene razón", le contestó.

Por otro lado, Javier Solana aseguró que, respecto a la gestión política frente a la pandemia, estaba de acuerdo "en unas cosas y otras no", haciendo hincapié en el partido liderada por Sánchez. "Nos pasaríamos un rato muy largo hablando", respondió a los periodistas cuando le preguntaron por los desacuerdos.

Dadas las últimas polémicas que le rodean, por el supuesto viaje de trabajo a Canarias que se convirtió en unas vacaciones familiares, Ábalos, miembro del actual Gobierno, no quiso pronunciarse al respecto y pasó desapercibido.

La conversación con Felipe González

Al ver las imágenes en el plató, la presentadora hizo hincapié en la actitud de Felipe González cuando le preguntaron por las medidas tomadas por el PSOE y confesó ante los espectadores lo que el ex político le había dicho en privado sobre el tema. "A mi me dijo una cosa Felipe González... Y, en general, suelo estar bastante de acuerdo con Felipe", ha comenzado diciendo Quintana.

"Me dijo: 'Llamar progresista a una alianza con Bildu y Esquerra de Cataluña es que estamos retorciendo las palabras, es de todo menos progresista'", ha revelado la comunicadora, haciendo referencia a lo que le dijo el ex político. "Pedro Sánchez no puede volver a decir la palabra 'progresista'", ha agregado la presentadora del espacio.