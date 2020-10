Ana Rosa desmonta la línea de flotación del Gobierno: "¿Y las encuestas?"

En 'El Programa de AR' se ha producido una crítica contra el Ejecutivo. Una más de la amplia lista con la que cuenta Ana Rosa Quintana. Tras la entrevista con el economista Gay de Liébana, la periodista decía lo siguiente: "Con todo este panorama que nos planteaba, yo creo que voy a plantear una pregunta a todo. Es que no lo entiendo: va mal el número de contagios, la pandemia, el número de fallecidos, el rebrote, nos ponen verdes... Y las encuestas no se modifican. ¿Qué está pasando?", indicaba.

De esta manera, la presentadora indicaba que no entendía por qué iban tan mal las cosas y nada funcionaba correctamente en cuanto a la gestión de la pandemia se refiere. También hace unos días en 'El Programa de Ana Rosa', Quintana se mostraba muy confusa sobre las medidas aplicadas en Madrid.

A su parecer, no entiende por qué no se aplican las mismas medidas en toda Europa. Ana Rosa confesaba que no tiene claro cuáles son los motivos que provocaban el cambio de actitud que presentaba el Gobierno tras la reunión con Ayuso: "Si realmente la situación está mal, está mal en muchos sitios. Sigo sin entender por qué se pone el límite en 500 por cada 100.000 habitantes, si en Europa se están poniendo los límites en 250 por cada 100.000", afirmaba.

Otra protesta que se añadía a las contradicciones que se plantean ante las restricciones madrileñas: los ciudadanos no pueden salir de la Comunidad pero sí se puede coger un avión o ir a otro país. "Yo puedo ir a Bélgica, si me dejan entrar, el belga puede entrar y yo no puedo ir a Pozuelo...¡Es como rídiculo!". Una cuestión en la que han incidido numerosos expertos desde que se impusieran las medidas en Madrid y otros nueve municipios de la región.

Así se ha desarrollado la última reunión del 'Grupo COVID' en Madrid

"Con avances". Así ha concluido la reunión del Grupo Covid-19. En el encuentro, que ha durado alrededor de dos horas, han estado presentes el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs); el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP); el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

La última crítica que se hacían ambas Administraciones era la "duda" que dice tener el Gobierno ante los datos de la Comunidad de Madrid.