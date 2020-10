Ana Rosa es criticada por definir como "pataleta" la decisión de Pedro Sánchez de decretar un Estado de Alarma

Este viernes, nada más comenzar 'El Programa de Ana Rosa',Ana Rosa Quintana ha sido bombardeada en redes sociales por su forma de hacer un resumen sobre la actualidad informativa.

El pasado jueves, tras anularse las restricciones de movilidad en la Comunidad de Madrid, se anunció que el presidente Pedro Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para hoy con el fin de decretar el Estado de Alarma en la capital durante 15 días. Esta ha sido una noticia que ha alterado a los ciudadanos, los que se han mostrado muy confusos ante lo que sucederá los próximos días.

Así lo ha querido comunicar la presentadora en el inicio del espacio de Telecinco: "Los madrileños nos despertamos esta mañana sin saber que va a ser de nuestra vida y de nuestra libertad. Los jueces han osado en llevar la contraria a Sánchez y al Ministro de Sanidad. Gran pataleta y, ahora, amenazan con imponer solo a Madrid un Estado de Alarma". "Hay razones sanitarias y también mucha testosterona, y a ver quien la tiene más larga", ha apuntado.

"El Gobierno de la comunidad de se reúne antes del Consejo de Ministros Extraordinario con el aliento de Illa en la nuca, el hombre tranquilo que ayer, en el congreso, ya sacó su verdadero carácter. Los madrileños somos estpectadores de una lucha de egos", ha agregado.

"Me hubiera encantado poder salir de puente porque la situación que tenemos es asfixiante, pero nuestra presidente y el alcalde nos piden que no salgamos de Madrid y, espero, que nuestro Gobierno también nos lo pida y no nos lo imponga", ha conluido la presentadora, manifestando su opinión sin pelos en la lengua.

En su editorial la Villareja Ana Rosa Quintana dice q todo es una gran pataleta del gobierno, que Illa saca su verdadero carácter, que ella no se va de puente porque su presidenta y su alcalde se lo piden.ñ, que se quedéis todos en Madrid

�� Pronto ha empezado esta con el caldo pic.twitter.com/J3tr6XggBE — ��️‍����Ɖ₳⩔ƗƉ $Ɇ₲Ø⩔Ɨ₳������️‍�� (@dsegoviaatienza) October 9, 2020

No os perdáis como resume Ana Rosa, al final del vídeo, la pataleta de Sánchez ���� pic.twitter.com/w2klvTDo1p — Kaarleen�������� (@Kaarleen1) October 9, 2020

Ana Rosa pide que se ayude a la hostelería

De la misma manera, la comunicadora del espacio de Telecinco ha pedido a sus espectadores y colaboradores que se le de un empujón a la hosteleria y que disfruten de Madrid este puente, ya que no es recomendable abandonar la capital.

"Disfrutemos de Madrid que es maravilloso", ha comentado la presentadora al despedir a sus colaboradores. "Hacedlo si ustedes pueden, lo están pasando realmente mal", ha insistido, incitando al público a visitar los restaurante y bares en estos días de descanso.

"Si podemos echarle una mano, echémosle una mano a los pequeños restaurantes, locales o terrazas que son los que están sufriendo y aguantando muchos puestos de trabajo de gente para que no se queden en el paro. El que pueda que les eche una manita", ha concluido.