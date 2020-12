Ana Rosa confiesa qué miembro del Gobierno se niega a ir al programa: "No me extraña"

La popular presentadora de el 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, Ana Rosa Quintana, compartió el pasado lunes durante la emisión del programa su indignación con un popular político del Gobierno central al negarse a asistir durante más de ocho meses al programa. Ha sido después de la entrevista con Jesús Calleja, el célebre presentador de 'Planeta Calleja' que se emite en Cuatro.

Calleja ha emitido un programa especial sobre las vacunas contra la covid-19 que están desarrollándose en nuestro país y para ilustrarlo, quiso contar con dos invitados especiales: por un lado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el de Ciencia, Pedro Duque. Al finalizar la entrevista con Calleja, Ana Rosa ha compartido su enfado y compartió con los espectadores que Salvador Illa se negaba a acudir al programa.

"Illa..., tú tienes más suerte que yo. Le llevo llamando desde hace ocho meses y a este programa no viene. Claro, no me extraña. No me extraña... me extraña mucho. No me extraña porque un político debe ir a los sitios que le aplauden y a los sitios que le hacen una crítica", compartió Quintana indignada con Jesús Calleja, el cual no quiso responder a aquellas palabras de la presentadora.

"Pero bueno, cada uno elige dónde va y tiene todo el derecho del mundo a elegir dónde va. Yo también" admitía Ana Rosa.

A continuación, una de las tertulianas sentada en la mesa preguntó a Ana Rosa si, efectivamente, Salvador Illa no había asistido nunca al programa. "No, todas las semanas le llamamos", ha admitido la presentadora. Es entonces cuando intervino Verónica Fumanal, que criticaba la decisión de Illa de no asistir al programa porque "La audiencia tiene el derecho a estar informados y que el ministro hable también para ellos".

Un enfado que, si bien es muy molesto para la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa', ha admitido que "tampoco me quita el sueño" y que, en el fondo, es un asunto que se toma "con tranquilidad".

A favor de los test de antígenos en la Comunidad de Madrid

También en el programa del pasado lunes, Ana Rosa defendió la propuesta de Madrid para realizar test de antígenos en las farmacias y criticó duramente la posición del propio ministro de Sanidad: "Yo creo que Illa ha dicho: 'Uy, en Galicia lo han dejado de hacer...' No lo voy yo muy por la labor", comentó la presentadora.

"Si viene de Madrid, es normal que no esté por la labor", sentenció a continuación Quintana.