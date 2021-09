Ana Pastor se pronuncia tras recibir un varapalo histórico en su carrera: "Caerse"

La reconocida periodista Ana Pastor también ha vuelto de sus vacaciones estivales. Sin embargo, ha recibido una mala noticia. El arranque de la nueva temporada de 'El Objetivo' en La Sexta no ha tenido el seguimiento esperado por parte de la audiencia. El programa empezaba este miércoles con unos malos datos de audiencia, tras enfrentarse al nuevo 'reality' de Telecinco y a una nueva apuesta musical de Antena 3.

Por este motivo, 'El Objetivo de Ana Pastor' registró su peor comienzo de temporada desde su nacimiento. Jamás en los más de ocho años que lleva en emisión había tenido un dato tan malo de audiencia. El formato que presenta la comunicadora tuvo un 3,3% de share y 337.000 espectadores. La periodista ha roto su silencio y ha lanzado el siguiente mensaje a través de su perfil oficial de Twitter: "A por el jueves. #CaerseYLevantarse". A estas palabras, adjuntaba un Power Ranger que se tropezaba y volvía a levantarse. Algo así ha hecho ella tras ese mal resultado de share. Caerse (valga la redundancia) y volver a ponerse firme.









"Venga que os queda un empujón para echar el cierre....", "yo lo verificaría...", son varios de los múltiples mensajes que ha recibido la periodista. Así, los usuarios también han hecho referencia a los discretos datos cosechados por Pastor

Durante todo el programa, 2.633.000 personas conectaron con algún momento con el espacio, pero optaron por buscar otras formas de ocio e información. Los nuevos colaboradores, las nuevas secciones y el plató recién estrenado no se tradujeron en un buen resultado de audiencia. No ha logrado destacar respecto a las apuestas audiovisuales de la competencia.









Por tanto, 'El Objetivo de Ana Pastor' ha caído 4,3 puntos y ha perdido casi un millón de seguidores desde su nacimiento (en la primera temporada cosechó, en el primer día de emisión, un 14,9% de share y 2.622.000 espectadores).

La decisión de 'laSexta Noche' que explica por qué Inda y Marhuenda han desaparecido del programa

Con la llegada de la nueva temporada a la cadena de televisión, ha sido José Yélamo quien se ha encargado de ocupar el espacio que dejó Iñaki López, que ahora presenta junto a Cristina Pardo 'Más Vale Tarde'. Yélamo se enfrentó al reto de ponerse a la altura de su predecesor.

No obstante, no ha destacado tanto su estreno en el espacio sino más bien la ausencia de dos colaboradores habituales que el pasado sábado no tuvieron presencia: los periodistas Eduardo Inda y Francisco Marhuenda.

Yélamo ha podido debutar como conductor del espacio. Antes de dar paso a la tertulia que se había organizado sobre el 20 aniversario del 11-S, el periodista quiso dedicar unas palabras a la audiencia sobre cómo será esta nueva temporada con él al frente y mandar un emotivo mensaje al recién fallecimiento de un familiar muy querido.

"La Sexta Noche va a seguir siendo esta temporada garantía de actualidad y del mejor análisis, como siempre. Yo sólo puedo aportar lo poco que sé de un oficio, el periodismo, que creo que es más necesario que nunca", comenzó diciendo el presentador