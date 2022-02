Álvaro Morte estalla contra Jorge Javier Vázquez por su papel como actor de teatro: "Me revienta"

Jorge Javier Vázquez se encuentra en un gran momento a nivel profesional. Pese a que el arranque de año no fue tan bueno como esperaba, puesto que el presentador se quedó fuera del reality estrella por el que está apostando Mediaset, 'Secret Story', Vázquez está inmerso en varios proyectos en Telecinco y otro en el mundo de la interpretación.

Jorge Javier sigue al frente de 'Sálvame'. Tarde tras tarde se pone al frente del programa que entretiene a millones de espectadores y que lleva más de una década de emisión ininterrumpida. Por otro lado, hace escasos días, hacía su aparición como colaborador en 'Ya son las ocho' y horas más tarde se hacía oficial que se convertía en un rostro fijo en el programa, donde acude una vez por semana.

Por otro lado, Vázquez se encuentra en un muy buen momento en el mundo del teatro. Hace meses estrenaba su obra 'Desmontando a Séneca' y a principios de enero ha vuelto a subirse a los escenarios, una obra que le ha llevado al centro de la noticia en la crónica social, tras protagonizar varios incidentes.

Hace unos días, la función habitual de los viernes era suspendida a pocos minutos de arrancar. Con parte del público ya sentado en las butacas, los responsables del teatro de Lorca, donde estaba prevista la función, anunciaban la cancelación debido a una "indisposición de Jorge Javier Vázquez". Una noticia que saltaba por sorpresa y que preocupaba al entorno del espectador.

Días más tarde, Jorge Javier volvía a vivir un incidente, en este caso, sobre las tablas. "En el teatro todo iba fenomenal, hay un momento en el que estoy sentado al borde del escenario y todo a oscuras, y, de repente, el bastidor que cae al final, ha caído antes de tiempo", comentaba en directo en 'Sálvame', antes de confesar que ha sentido que el bastidor se le venía encima, por lo que se ha tirado al patio de butacas y se ha dado un buen golpe.





Jorge Javier Vázquez recibe una dura crítica por su trabajo como actor

La obra está siendo apoyada por multitud de compañeros de cadena, que ya han acudido a verle sobre las tablas. Sin embargo, no todos los actores opinan lo mismo, es el caso de Álvaro Morte. El actor, que da vida al profesor en 'La Casa de Papel', ha hecho unas declaraciones en una entrevista que se han viralizado gracias a Tik Tok, en las que no aprueba a Jorge Javier como actor. "Me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo y que haya otra gente que son increíbles actores con increíbles espectáculos que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público", han sido sus palabras.

