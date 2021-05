Alta tensión entre Monedero y Risto Mejide por sus acusaciones a Iglesias: "Has quedado como un idiota"

El pasado 18 de mayo, Risto Mejide se convirtió en Trending Topic durante cinco horas y recibió todo tipo de insultos como "inculto", "indocumentado", "desinformado" o "subnormal" por el análisis que hizo sobre la crisis migratoria de Ceuta. Por este motivo, el presentador de 'Todo es mentira' comenzó el programa respondiendo a todos los personajes reconocidos de los que había recibido descalificaciones.

"Es una chapuza diplomática y política que hay que denunciar", señaló el presentador de Cuatro al informar de lo sucedido en la frontera entre Ceuta y Marruecos. "Si estamos en estas es por la incompetencia de algunos" señaló, mientras rescataba un tuit del exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el que este apoyaba la celebración de un referéndum para "la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

"Lo vamos a denunciar con todas las letras. ¿Qué pensaríais si un vicepresidente de Francia o de Portugal exigiese un referéndum para Cataluña?", sentenció el presentador. "Estaremos de acuerdo o no en que eso precede o no precede, pero hablamos de un vicepresidente en ese momento. Esta injerencia hizo saltar por los aires la Cumbre España-Marruecos que estaba prevista para finales del año pasado y que hoy aún no tiene fecha", agregó.

Las palabras de Mejide revolucionaron las redes sociales y fueron recibidas con insultos y críticas. Muchos personajes reconocidos se pronunciaron al respecto y no dudaron en arremeter contra el presentador, como el periodista Antonio Maestre, el humorista Quequé o el político Pablo Echenique. Aunque ya ha pasado una semana desde entonces, Juan Carlos Monedero ha vuelto a señalar a Mejide por ello a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Pero de boca chancla te maltratas como sueles"

El cofundador de Podemos ha realizado un montaje para desmontar el polémico discurso que pronunció el conductor del espacio de Cuatro. A lo largo del vídeo, se pueden ver fragmentos de Felipe VI y de algunos portavoces del PP, Ciudadanos y Vox, incluso de Pedro Sánchez. Todos los mencionados aparecen defendiendo la libre determinación del Sahara Occidental.

Asimismo, Monedero se mofa del presentador de Mediaset incluyendo el fragmento en el que Risto denuncia que le han llamado "subnormal" por sus palabras, concretamente Quequé. Estas imágenes han sido acompañadas por un duro mensaje del político: "Hombre, subnormal Risto Mejide no, aunque insistas en ello. Pero de boca chancla te maltratas como sueles. De cualquier forma, esa palabra está fea y no la usamos. Pero que has quedado como un idiota, ya te digo. Mándate unos mariachis Risto".





