Risto Mejide reacciona a las críticas de Echenique, Quequé y Antonio Maestre en Cuatro: "Él me gusta a mí"

El pasado martes, Risto Mejide se convirtió en Trending Topic durante cinco horas y recibió todo tipo de insultos como "inculto", "indocumentado", "desinformado" o "subnormal" por el análisis que hizo sobre la crisis migratoria de Ceuta. Por este motivo, este miércoles, el presentador de 'Todo es mentira' comenzó el programa respondiendo a todos los personajes reconocidos de los que había recibido descalificaciones.

"Es una chapuza diplomática y política que hay que denunciar", señaló el presentador de Cuatro al informar de lo sucedido en la frontera entre Ceuta y Marruecos. "Si estamos en estas es por la incompetencia de algunos" señaló, mientras rescataba un tuit del exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el que este apoyaba la celebración de un referéndum para "la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental".

"Lo vamos a denunciar con todas las letras. ¿Qué pensaríais si un vicepresidente de Francia o de Portugal exigiese un referéndum para Cataluña?", sentenció el presentador. "Estaremos de acuerdo o no en que eso precede o no precede, pero hablamos de un vicepresidente en ese momento. Esta injerencia hizo saltar por los aires la Cumbre España-Marruecos que estaba prevista para finales del año pasado y que hoy aún no tiene fecha", agregó.

Las palabras de Mejide revolucionaron las redes sociales y fueron recibidas con insultos y críticas. Es por esto por lo que, este miércoles, el conductor del espacio de Cuatro quiso responder a quienes le reprocharon sus declaraciones y se ha dirigido a personalidades como el periodista Antonio Maestre, el humorista Quequé o el político Pablo Echenique.

En primer lugar, el presentador comenzó contestando a Elisa Beni, quien respondía a sus palabras con un concreto mensaje: "Es publicista". "Lo peor no es que Elisa Beni me llame publicista", comentó el comunicador tras reconocer que Beni "tendría que haberse informado más", ya que, en realidad, había estudiado "Administración y Dirección de Empresas".









"Que me insultéis a mí no me importa, pero que se lo hagan a este programa sí"

Por otro lado, el presentador ha contestado al tuit que le dedicó Antonio Maestre: "Imagina que Risto se hubiera informado sobre la MINURSO", decía Antonio Maestren Ante esto, el presentador aseguró que sabía que la Minurso es "la misión de Naciones Unidas sobre el referéndum en el Sahara Occidental". Asimismo, el comunicador negó que se estuviese refiriendo a Iglesias como el culpable de la crisis migratoria. A pesar de ello, aseguró que tampoco "ha ayudado a la situación actual".

El presentador también quiso responder a Quequé, quien dedicó a Mejide unas duras palabras: "Puedes creer al subnormal de Risto o echarle un ojo a esto", escribió el humorista, adjuntando también un enlace que explicaba todos los detalles del conflicto. El comunicador se lamentó por no tener el apoyo del cómico y, muy irónico, se quejó de que no hiciese "un chiste" sobre ello. "Aunque a él no le guste yo, él me gusta a mí", declaró el presentador.

Por último, el conductor del espacio de Cuatro rescató el tuit de Pablo Echenique. "Risto dice que lo está ocurriendo en Ceuta es por Pablo Iglesias", señalaba el político a través de su cuenta oficial de Twitter. "Voy a defender hasta la muerte la honestidad y el compromiso que este programa tiene con ella. La honestidad que es trasladar lo que uno cree de manera honesta. Que me insultéis a mí no me importa, pero que se lo hagan a este programa sí. Y más si para hacerlo tienen que mentir", concluyó el presentador.