Almudena Cid da una emotiva lección para esas personas que tienen que empezar de cero

De sobra es conocido en el mundo del deporte lo cruel que puede ser la vida de una deportista dedicada a la gimnasia rítmica. Estas deportistas comienzan desde muy pequeñas a entrenar muy duro para aprender movimientos, ganar elasticidad y someterse a una gran disciplina. En un deporte tan exigente como este, las gimnastas emplean parte de su niñez, y su completa adolescencia al entrenamiento y a la vida deportiva si el objetivo es la alta competición.

Lo cruel de esta situación es que estas gimnastas ven como el final de sus carreras empieza a partir de los 25 años cuando el cuerpo comienza a perder flexibilidad y el rendimiento deportivo comienza a bajar. De esta manera, muchas son las gimnastas que durante su vida solo han conocido la alta competición y se ven con su carrera deportiva acabada y sin una salida profesional clara. Por este motivo, hay casos de gimnastas con destinos dramáticos debido al prematuro fin de sus vidas laborales.

Sobre todo esto sabe mucho de primera mano Almudena Cid. La española ha estado toda su vida dedicada a la gimnasia rítmica. Ha participado en cuatro Juegos Olímpicos, consiguiendo numerosos títulos deportivos y reconocimientos nacionales e internacionales. En agosto de 2008, tras 21 años de carrera, Almudena ponía fin a una carrera llena de éxito, con tan solo 28 años de edad.

Almudena ha tenido que reinventarse laboralmente y en estos momentos trabaja como actriz en 'El secreto de Puente Viejo', escribe cuentos infantiles y trabaja como comentarista de eventos deportivos.

Almudena Cid posa con algunos títulos de su colección de cuentos 'Olympia'

Un mensaje ilusionante para empezar de cero

Almudena visitaba 'El Hormiguero' para hablar de su nueva etapa como actriz y como ha sido esta reconversión. Pablos Motos se interesaba por como había vivido ese cambio y que podría decirle a esas personas que se quedan sin trabajo con 40 años y tienen que empezar de cero. La exgimnasta se tomaba muy en serio esta pregunta y respondía que: "A mí lo que me ayudó es como durante mi etapa deportiva pensé muy bien en dónde y cuando dejar la gimnasia, y me dio tiempo a pensar estando en la élite qué es lo que me hacía especial y diferente al resto de las gimnastas. Da la casualidad que eso que me hacía especial también siento que esa hora que era la parte creativa, y con esa premisa y conocimiento que para mí es lo que me hace distinto a los demás he arrancado esta nueva etapa" declaraba Almudena que también contaba algo emocionada como su abuelo le había ayudado, ya que era muy creativo y la definía como un Ave Fénix.

Almudena continuaba recordando la figura de su abuelo, el que le dio el secreto para reinventarse: "Me enseñó la importancia del reciclaje, de que todos tenemos una doble utilidad y que todo lo que hemos aprendido es completamente trasladable a otra profesión. Antes me expresaba con el cuerpo y ahora lo tengo que hacer también con las palabras".

A pesar de que ya no compite, Almudena continúa entrenando y mantiéndose en forma ya que por las lesiones que le dejó su carrera deportiva, tiene que mantener una musculatura que sorporte estas lesiones.

¿Como superar una 'jubilación anticipada'?

Almudena también habló de cómo se siente un deportista que lo ha ganado todo después de retirarse, y lo complicado que puede ser psicológicamente reinsertarse en la sociedad y en el mundo laboral: "Cuando nos retiramos es cómo que vivimos una jubilación anticipada. Pierdes tu identidad y la pérdida también de la competencia. Tú te sentías muy competente haciendo esa profesión y de repente sientes que ya no eres competente en nada sin eso. Tú ya no te ves quién fuiste, y entonces, es como que entras en un conflicto de cómo te mira la gente, cómo te ve la gente y como te ves tú a ti mismo."

Con esta sensación, Almudena y más deportistas han creado la asociación 'El último vestuario' para dar apoyo psicológico a todos aquellos deportistas que se encuentren en esta situación: "Nos cuesta mucho reciclarnos y reinsertarnos. Creo que es un proceso muy bonito, por ejemplo, una opción que es la que yo desarrollo y por eso escribí ese tweet, era juntarnos exdeportistas de distintos ámbitos deportivos y de distintas disciplinas, hacer ese acompañamiento donde nos juntamos personas que tenemos ese sentimiento en común y eso ya hacía como de terapia no y ayudaba mucho a normalizar la retirada". Emocionada también recordaba a los deportistas que no pudieron superar psicológicamente esta retirada: "Siempre pensé en estos compañeros que se han ido, y me digo si en algún momento hubiesen estado en este encuentro qué hubiera ocurrido".

Sobre su experiencia personal, Cid relataba que para ella lo más importante para superar esta difícil etapa era la paciencia: "A mí lo que me ayudó mucho es la paciencia, el contenerme en no coger el primer trabajo que me venía. Entrenadora puedo serlo cuando quiera, pero qué es lo que quiero ser o que es lo que me puede hacer feliz y llenar ese vacío. Tuve la paciencia y también la valentía de enfrentar una profesión también muy difícil de mucho juicio".