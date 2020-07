Almeida rompe su silencio y deja claro en Telemadrid lo que piensa de su mote más desagradable

El alcalde de Madrid, José Luiz Martínez-Almeida, ha hablado esta semana por primera vez del mote más desagradable y que sectores de la izquierda le impusieron antes incluso de su mandando el frente de la alcaldía. Lo ha hecho en una entrevista en la televisión pública madrileña, Telemadrid, donde precisamente le insistían, haciendo balance del año de gobierno y con la crisis del coronavirus entre medias, cuál era su valoración sobre que algunos sectores hayan cambiado su percepción sobre el regidor.

No se trata de la primera vez en las últimas semanas que el alcalde de la capital demuestra talante y elegancia a la hora de responder a las mofas por su físico. Recientemente y, a raíz de la inauguración del Prado con motivo de la desecalada por la pandemia. En cualquier caso Almeida explicaba cómo se tomaba estabas burlas hace un año, cuando competía contra Villacís, Carmena o Pepu Hernández por la alcaldía, y ahora.

El mote más desagradable a Martínez-Almeida

Hace un año, y con motivo de las elecciones municipales del mes de mayo en las que el candidato del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, se proclamó alcalde, se sucedieron los calificativos personales ofensivos contra el líder local del PP. En concreto, algunos barrios de Madrid en los que los grupos de extrema izquierda son más activos, aparecieron gran número de pancartas y folletos con la cara del por entonces candidato a la alcaldía y junto a un mensaje de lo más desagradable: “Carapolla”.

Ahora, un año después, el periodista Manu Pérez, y con motivo de una entrevista en la televisión pública madrileña, Telemadrid, le recordaba precisamente este insulto por su físico. “No empezó usted con buen pie”, le aseguraba Pérez al comienzo. “Vídeos sobre atascos, un grafitti que no se borraba del todo, Madrid Central… Incluso le pusieron un mote. Tenía usted un mote que no resultaba agradable, desde luego”. Unas palabras que hacían clara referencia al término “carapolla”.

Sin embargo, lejos de ofenderse o molestarse, el alcalde lanzaba una sonrisa de resignación y respondía con rotundidad: “Almeida es el mismo de hace un año. No he cambiado tanto”. Un mote que llegó hasta la ex alcaldesa, Manuel Carmena que, lejos de apropiárselo o continuar con el isnulto, afeó al periodista que lo mencionara durante una rueda de prensa.

De insultado a alabado

Precisamente el periodista hacía uso del descalificativo para subrayar la diferencia entre recibir insultos hace un año con las alabanzas que le llegan un año después desde la oposición por su gestión de la crisis del COVID-19 durante una de las peores pandemias sanitarias de nuestro país. “Yo sé cómo soy y como he sido siempre. Almeida es el mismo de hace un año, con las mismas convicciones y la misma forma de entender la política”, volvía a incidir el regidor madrileño.

“La pandemia tiene que llevarnos a pensar que no debemos estigmatizar o arrinconar al adversario político. No hay que simplificar el debate político. Yo no he cambiado tanto como para ser objeto de ese insulto, esa mofa o esos memes a que ahora tenga esa popularidad que me demuestra la gente por la calle”, concluía Martínez-Almeida.

La elegancia de Martínez-Almeida

El pasado 18 de junio el alcalde madrileño tiraba de humor a la hora de responder a una foto con la que los usuarios de redes sociales se estaban burlando de su aspecto físico. Con motivo de la reapertura del museo del Prado, el alcalde asistía a una sesión de fotos junto a obras de Velázquez entre las que se incluye las Meninas, su obra más prolífica.

Ya es mala suerte ���� https://t.co/EPBLJGII4V — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) June 18, 2020

Pero al alcalde le toca posar frente a El Príncipe Baltasar Carlos, hijo de Felipe VI, reflejado en el cuadro como un niño de poca estatura. La comparación entre la altura del niño y la de Almeida no se hizo esperar entre los usuarios de Twitter. Almeida, no obstante, se lo tomaba con deportividad y respondía: “Ya es mala suerte” y acompañaba el mensaje de unas cara de risa descontrolada.