Almeida deja las cosas claras a Sánchez con una broma sobre Iglesias en 'El Hormiguero': "No vas a rendir"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado este martes 'El Hormiguero' para charlar con Pablo Motos en una entrevista diferente a las que está acostumbrado, mostrando su lado más personal y analizando los diversos temas de actualidad con un tono más coloquial. En este sentido, varios han sido los rostros conocidos de nuestra política a los que se ha referido, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

El paso de Martínez-Almeida en 'El Hormiguero'

Han sido varios los temas que se han tratado en los más de 50 minutos que Pablo Motos ha estado acompañado por el alcalde de Madrid en el plató de Atresmedia. Algunos tan llamativos como su afición por el Atlético de Madrid, donde ha narrado que siente auténtica pasión por Futre y también ha contado cómo vivió la final de la Champions del año 2014 en Lisboa, cuando el equipo rojiblanco perdió en el descuento su primera Copa de Europa frente al Real Madrid.

También ha habido tiempo para ver algunas de las habilidades mejor escondidas del alcalde de Madrid, como su capacidad para hablar deprisa. En este sentido, el portavoz nacional del Partido Popular ha relatado a una velocidad considerable los cinco primeros artículos de la Constitución Española, provocando la ovación del público.

Pero uno de los momentos más divertidos de la noche ha llegado cuando el cómico e imitador, Carlos Latre, ha irrumpido en el plató de 'El Hormiguero' caracterizado de Martínez-Almeida, haciendo un guiño directo al paso de la borrasca Filomena por Madrid el pasado mes de enero, temporal en el cual el alcalde de la capital de España fue protagonista por haber estado pisando la calle en los días más duros. En este punto de la entrevista se han recordado momentos importantes de las últimas jornada de Martínez-Almeida, repasando su famoso baile con los Reyes Magos en la Plaza de Cibeles.

Iglesias, protagonista del mensaje de Almeida

En clave política, José Luis Martínez-Almeida se ha enfrentado a las preguntas de Trancas y Barrancas, donde ha salido a colación el nombre del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. En este sentido, las reconocidas hormigas del programa le han preguntado si aceptaría el cargo de presidente del Gobierno en caso de que Pablo Iglesias tuviera que seguir siendo vicepresidente. La respuesta ha sido contundente y con mensaje indirecto a Pedro Sánchez.

"Me iría de presidente del Atlético de Madrid entonces. Es que el presidente del Gobierno de España debe poder dormir. Y claro, si con Pablo Iglesias no se puede dormir no vas a rendir igual. A los españoles hay que darles el 100%", ha respondido Martínez-Almeida haciendo una alusión directa a las palabras que Sánchez comentó hace unos años sobre su negativa a pactar con Unidas Podemos.

El recuerdo de Almeida sobre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en ‘El Hormiguero’ pic.twitter.com/GF025bKLK5 — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) March 3, 2021

