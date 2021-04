Alfonso Merlos rompe su silencio sobre su papel en 'Supervivientes': su verdadero objetivo

El periodista Alfonso Merlos ha roto su silencio en relación con la nueva edición de 'Supervivientes', el reality de Telecinco en el que participarán Marta López y Alexia Rivas, debido al revuelo mediático que se produjo el pasado año en el conocido 'Merlos Place'.

Merlos mantenía una relación sentimental con la colaboradora de Mediaset Marta López, hasta que ocurrió la famosa escena que revolucionó el confinamiento en nuestro país. El periodista se encontraba en su casa analizando toda la actualidad política y social derivada de la pandemia en un momento en el que toda España se encontraba confinada en sus casas. De repente, por detrás hizo presencia una mujer que provocó que saltasen todas las alarmas, ya que hasta ese momento todos pensaba que Alfonso Merlos seguía con Marta López.

Las claves del 'Merlos Place'

Pocas horas después, la identidad de esa chica salió a la luz: se trataba de la reportera de 'Socialité', Alexia Rivas. De repente todo el país fijó la atención tanto en Alfonso Merlos y en Marta López, que informó de no tener constancia de la relación entre Merlos y Rivas. Aquí comenzó una historia que ocupó muchas horas de análisis y debate en los platós de televisión, a los que acudieron todos los protagonistas del 'Merlos Place' para dar su versión.

El periodista regresó a Telecinco para seguir con sus compromisos, y en varios programas como 'El programa de Ana Rosa' o 'Ya es Mediodía' quiso dejar claro que no quería hablar del tema y que tenía la conciencia muy tranquila. Pocos días después su relación con Alexia Rivas continúo adelante, e incluso protagonizaron varios posados. Pero en el sentido opuesto, su carrera en televisión se vio muy mermada, e incluso ha desaparecido de las tertulias en las que solía ser colaboradora habitual cada semana.

En este contexto, y tras poner fin a su relación con Alexia Rivas, la presencia de Merlos en la nueva edición de 'Supervivientes' siempre ha provocado rumores, incluso más cuando se iban confirmando la presencia de Alexia Rivas y de Marta López. Parecía que Telecinco podía tener su as guardado en la manga, y ser una de las últimas confirmaciones. Pero no ha sido el caso.

El papel de Alfonso Merlos en 'Supervivientes'

El portal especializado en televisión 'YoTele', ha informado en exclusiva que sí ha existido una propuesta formal de las productoras encargadas del reality para contar con Alfonso Merlos en su plantel de concursantes, pero han recibido el no por respuesta. Además, este medio de comunicación también ha informado de que Merlos habría mandado un burofax a las productoras y agentes responsables de 'Supervivientes' para pedir que no sea nombrado en ningún momento del reality, ni en el propio programa ni en otros espacios que analicen lo que pase en Honduras. Este hecho deja claro que el periodista ha decidido desvincularse totalmente de su pasado y que no pretende participar en ningún tipo de contenido relacionado con el paso de Marta López y Alexia Rivas por 'Supervivientes' a costa del 'Merlos Place'.

�� EXCLUSIVA | Alfonso Merlos envía un burofax a Mediaset ante el estreno de #Supervivientes2021 para que no se le mencione https://t.co/8Bvb3KBxxQpic.twitter.com/zYP5Fc14al — YOTELE (@yotele) April 3, 2021

