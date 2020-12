Alessandro Lequio se enfrenta a Ana Rosa por el rey emérito: "¡Revisar vuestras conciencias!"

Este jueves, la figura del rey emérito, Juan Carlos I, ha acaparado el debate de la sección de 'El Programa de Ana Rosa' dedicada a la crónica social. Junto a Joaquín Prat, presentador del espacio, han participado colaboradores como Alessandro Lequio, Marisa Martín Blázquez,Paloma García-Pelayo y Bibiana Fernández, además de Ana Rosa Quintana.

Tras días de especulaciones, se ha confirmado que el rey emérito no volverá a España por Navidad.Por este motivo, Juan Carlos I se encuentra en el centro de la polémica, además de por sus sonados problemas con Hacienda, lo que ha hecho que su figura aparezca en todas las tertulias televisivas.

Con motivo de las últimas novedades, Quintana protagonizó un tenso encontronazo con Lequio, dado que ambos han defendido opiniones muy diferentes sobre las últimas polémicas de Juan Carlos I.

"Es que a su padre le están tratando como un ladrón y no está metido en ninguna causa de corrupción, y mucho menos ha metido al mano en el cajón", comenzó diciendo el colaborador, refiriéndose a Felipe VI. "No se le ha señalado la más mínima actuación que haya ocasionado un daño económico a los intereses de España", agregó.

Ante sus declaraciones, la presentadora se mostró en contra de la opinión de su compañero: "¿Cómo que no? Alessandro…". "Ha hecho una paralela con un dinero que no se sabe de dónde viene", le rebatió la comunicadora. "Hizo muchas cosas buenas por España", insistió Lequio.

"El rey ha sido un rey maravilloso hasta que llega un momento que no sabemos poner la fecha. En Suiza se le está investigando, ha hecho una paralela con un dinero que nadie ha explicado de donde procede y tiene dos investigaciones. Es verdad que no está reclamado por la justicia, pero es que hasta su hijo le retiró la asignación", continuaba la periodista algo alterada.

"Nadie se hacía eco y ahora se hace eco porque conviene", reprochaba el colaborador tras asegurar que a Felipe VI "no le quedaba otra" y que el Gobierno había retomado la polémica porque "tiene problemas más gordos que los de un rey que ya no es rey".

'El Programa de Ana Rosa'

Lequio estalla contra sus compañeros

"¡No señor! Es que no tienes razón", exclamaba la conductora del espacio de Telecinco. "¡Alguien lo tendrá que explicar! Yo no digo que sea legal o que no lo sea, sencillamente creo que se desconoce. Esto ha hecho que Felipe, para blindar la institución, tenga que apartarse de su padre. Ya está, esa es la historia", añadió para dejar aparcado el tema.

Sin embargo, sus palabras provocaron que Lequio se enfadara todavía más, quien insistía en que cobrar comisiones ilegales "no es corrupción". "¡Los tienes enormes!", le decía Marisa Martín Blázquez. "¿Perdona? ¿Perdona? Esas comisiones es dinero que le ha quitado a los españoles", le contestaba la presentadora. "¿Cobrar comisiones ilegales no es corrupción?", le cuestionaba Joaquín Prat.

"Tienes que revisar tu ética, Alessandro", aseguró la comunicadora. "¡Tenéis que revisar vuestras conciencias!", aconsejaba Lequio, entre gritos, a sus compañeros, quienes se mostraron del lado de Quintana. "Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad", le pedía Quintana al verle tan alterado. "Nos vamos a publicidad. Traedme dos tilas para Alessandro, por favor", bromeó Prat para quitar hierro al asunto y recuperar la calma.