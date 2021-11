Alberto Rodríguez sorprende a Gonzo en 'Salvados' al desvelar su sueldo como político: "Ganaba más"

Este domingo, Gonzo recibió a Alberto Rodríguez en 'Salvados'. Tras conseguir una entrevista en exclusiva con Greta Thumberg, el programa de laSexta logró cerrar una de las entrevistas más buscadas de la política. El presentador pudo sentarse con el exdiputado de Unidas Podemos tras la condena del Tribunal Supremo por una agresión a un policía que, finalmente, le terminaría costando su acta de diputado.

La mencionada sentencia condenaba al ex político a un mes y 15 días de prisión o 540 euros. Tal y como reconoció el propio entrevistado, lo pagó de inmediato: "La pagué el primer día". A raíz de esto, el invitado no pudo evitar bromear cuando el conductor del espacio le preguntó por la serie 'Antidisturbios': "Se quedaron un poco cortos, pero no está mal".

Acto seguido, el presentador se interesó por su experiencia como político, ya que, desde su opinión, su presencia en el Congreso era como la de "un alien en el hemiciclo". "Efectivamente, me veía así, era un lugar hostil para mí, no es un lugar cómodo, no es mi gente, no son mi clase social, no me encuentro a gusto ahí", aseguraba el invitado, dejando claro que nunca se sintió cómo desempeñando su papel como político.

Sin embargo, a pesar de que se sintió fuera de lugar en muchas ocasiones, Rodríguez quiso defender su puesto como diputado: "Tengo exactamente el mismo derecho que esta gente a estar aquí, porque a mí me votaron y, en muchos casos, más gente que a ellos".









Cuando llegó al mundo de la política, una de las cosas que más le sorprendió es muchos de los políticos con los que se veía cada día "no han trabajado en su vida": "Se nota y se palpa". Asimismo, también le pareció que estaba fuera de lugar "ese estatus en el que están, el que te saluden como su señoría, excelentísimo, la moqueta... Todas esas historias que son accesorias, pero parece un poco anacrónico".

"Yo ganaba más dinero como obrero industrial"



No obstante, a pesar de que él siempre ha dejado claro que pertenece a la clase obrera, reconoció que es fácil acostumbrarse a ese tipo de tratos y lujos. A pesar de ello, siempre lo evitó, al igual que convertirse en uno de ellos. Para mantener los pies en el suelo, siempre recordaba que "tenía muy buenas condiciones laborales" antes de llegar a la política. "Eso me servía para no acomodarme", reconocía.

"Realmente, he perdido dinero en el Congreso de los Diputados", aseguraba Rodríguez, dejando muy sorprendido a Gonzo. "Yo ganaba más dinero como obrero industrial. Teníamos, y seguimos teniendo, un buen convenio colectivo, que nuestro esfuerzo nos costó. Nuestras protestas y nuestras luchas nos costó", contaba, haciendo referencio al buen convenio que tiene el sector, por el que tuvo que luchar.

Rodríguez reveló que podía ganar en torno a 5.000 euros como diputado, pero era un sueldo que se quedaba muy reducido con la "política de donaciones" de Unidas Podemos. Esto se debe a que esta política dicta que los ministros de la coalición deben ceder al partido el 15 % de su sueldo y los diputados entre el 20% y 50%. "Yo ganaba menos dinero en el Congreso del que ganaba en mi curro. Ese era uno de los antídotos que yo tenía para evitar acomodarme, ya que por dinero no estaba en el Congreso", zanjaba el ex político.