Alberto Chicote confiesa a Roberto Leal uno de sus planes más personales para el 2022: "Me lo planteo"

Roberto Leal es uno de los rostros de Antena 3 que cosecha mayores éxitos actualmente. El presentador está cada tarde al mando de 'Pasapalabra' y ha conseguido fidelizar a la audiencia y obtener unos grandes datos a diario. Desde su llegada al concurso, ha sabido poner su sello personal pero mantener la esencia del formato del rosco.

Más allá de 'Pasapalabra', Roberto ha presentado recientemente 'LEGO Masters', una apuesta de Atresmedia de un formato que ha triunfado a nivel internacional. Aunque su final ha sido precipitado y hace unos días se emitió su tercera y última entrega, recopilando tres programas, se trata de otro formato en el que el presentador ha dejado huella.

A nivel personal, aunque el presentador se muestra relativamente discreto, ha formado una familia junto a la también periodista Sara Rubio. Juntos tienen dos hijos y una perra llamada Pepa, que cuenta con su propio perfil en redes. El matrimonio ha decidido no enseñar la cara de sus hijos en las redes sociales, pero no por ello se privan de compartir ciertos momentos en familia. Uno de los más divertidos son las conversaciones de Roberto con su hija Lola de camino al colegio, que el presentador publica en su perfil de Instagram de manera esporádica.

Roberto y Sara llevan casados desde 2015 y el presentador ha recordado su boda en el programa 'Fuera del Mapa' que presenta Alberto Chicote en La Sexta. En un de las paradas de la ruta que ambos han hecho por Segovia, han charlado sobre su vida más personal y se han acordado de sus parejas. Roberto ha calificado su boda como "increíble" y le ha preguntado a Chicote en cuántas ocasiones se había casado él.





Alberto Chicote revela a Roberto Leal sus planes de boda

"Me casé una vez y ahora no sé muy bien que hacer", decía el chef, ante lo que Roberto le preguntaba si se lo estaba planteando a día de hoy. "Sí me lo planteo. Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado", confesaba Chicote con una sonrisa y notable ilusión.

Alberto Chicote confiesa a Roberto Leal que quiere casarse: "No tardaremos demasiado" https://t.co/hiW5ekJd34 — Fueradelmapa (@Fueradelmapala6) December 29, 2021





Ante tal noticia, Roberto ha intentado tirar de la lengua a Alberto pero este no ha soltado prenda. "No hay fecha pero ya te enterarás tú", le decía, dando a entender que el presentador de 'Pasapalabra' estará en la lista de invitados para la futura boda. "En el momento que dijimos, lo haremos, pensamos, tendremos que compartirlo porque a mis padres les va a hacer ilusión y a su madre también y te lo estoy contando a ti y no se lo hemos contado a ellos", concluía Chicote. Por ahora, no se conocen más detalles del enlace, que tal y como ha asegurado el cocinero, podrá celebrarse en los próximos meses.