Roberto Leal, en shock con la reacción de Luis de Lama tras regresar a 'Pasapalabra': "No empecemos"

La pasada Nochebuena, el concurso de Antena 3 'Pasapalabra' vivió una de sus tardes más especiales, en las que contó con reconocidos actores de nuestro país como Josema Yuste o Luis Merlo, la presentadora de televisión Cristina Pedroche y la cantante Alaska, y con viejos conocidos del programa, como fue el caso de Marco Antonio y Luis de Lama. Además, también contó con un coro de niños, para conmemorar esta jornada tan especial para todos los españoles.

Aunque el programa se vistiese con sus mejores galas para conmemorar la Navidad, la atención de los espectadores más fieles estuvo fijada en los dos concursantes, muy recordados por todos.

Luis de Lama regresaba a 'Pasapalabra' después muchos meses de su marcha. El concursante marcó una etapa en el programa marcada por la pugna intelectual que mantuvo con Pablo Díaz, concursante que por primera vez consiguió llevarse el rosco en esta segunda etapa de 'Pasapalabra' en Antena 3. Desde su marcha, Luis de Lama siempre ha tenido palabras de agradecimiento hacia el concurso presentado por Roberto Leal, y nunca ha ocultado sus ganas de regresar, sueño que ha podido cumplir estas Navidades.









En frente se encontraba Marco Antonio, otro viejo conocido del programa aunque se despidió hace menos. Marco Antonio marcó la etapa post Pablo Díaz y Javier Dávila, en la que se tuvo que enfrentar a Sofía, ganadora también del Rosco. Con el toque personal que le caracteriza, Marco Antonio regresaba al plató del concurso de Atresmedia con una de sus típicas y vanguardistas camisas, algo que no dudó en destacar el presentador del concurso, Roberto Leal.

Pero, en el momento de la presentación de ambos concursantes, todas las miradas se pusieron sobre Luis de Lama, ya que no pudo ocultar las lágrimas por regresar a 'Pasapalabra'. Esta reacción no se la esperaba Roberto Leal. "No empecemos ya" pronunció el presentador, para intentar rebajar la emoción que estaba marcando este momento.

La emoción de Luis de Lama tras regresar a 'Pasapalabra'

"Estoy que no me lo creo, he vuelto a mi casa porque 'Pasapalabra' me ha dado mucho, todavía me siguen dando las gracias y animando por calle para ver si me llevo el bote. Les tengo que decir que me fui hace un año. Sois muy grandes y aquí me lo he pasado tan bien", explicaba Luis de Lama con la voz todavía encogida por la emoción del regreso.

Con este especial, 'Pasapalabra' está a punto de despedir un año fantástico cargado de grandes momentos que han sido reflejados en los datos de audiencia, ya que el concurso ha conseguido registrar cifras récord muchas tardes de este 2021. Además, hitos como el rosco completado por Pablo Díaz, la victoria de Sofía y el regreso de Orestes han sido claves para conseguir estos buenos resultados del histórico formato presentado por Roberto Leal.