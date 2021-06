Alberto Caballero revela el verdadero motivo por el que cortó su relación con su tío José Luis Moreno

Este martes, José Luis Moreno ha sido detenido, junto a sus socios, por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según se ha declarado, llegaron a estafar más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Moreno ha sido arrestado en una operación que sigue abierta, y bajo secreto de sumario, en la que se esperan más de 50 detenciones contra una red internacional de malversación y blanqueo de capitales. Las primeras pesquisas apuntan que el empresario y sus compañeros contaban con más de 700 sociedades con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados.

Posteriormente, este dinero se desviaba para que no pudiera ser reclamado. Los investigadores calculan que se podrían haber apropiado de más de 50 millones de euros. Al empresario y al resto de detenidos se le acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y alzamiento de bienes. La operación, que se está realizando en Madrid y Barcelona, está liderada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Desde primera hora de esta mañana la operación se está llevando a cabo por parte de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona. Se están produciendo más de una decena de registros, entre ellos la casa del empresario en la Urbanización Monte Encinas en Boadilla del Monte.

Esta noticia ha revolucionado el mundo de la televisión. Es por esto por lo que Alberto Caballero, productor y guionista de 'La que se avecina', además de sobrino del detenido, ha roto su silencio y se ha pronunciado respecto a la noticia en 'El Programa del verano'. En primer lugar, el guionista ha asegurado que, actualmente, no tenía ninguna relación con su tío desde hace años. Esto se debe a que, al igual que otros compañeros de profesión, había tenido problemas económicos con su tío.









"No tenía contacto con él"

"Estamos un poco en shock, es una noticia dura, preocupados desde la distancia aunque yo ya no tenía contacto personal con él desde hace unos cuantos años... Yo, personalmente, no tenía contacto con él, al fin y al cabo, es familia y es una noticia que afecta bastante", comenzaba diciendo Caballero.

Acto seguido, tras reconocer como era su relación actual, se ha pronunciado sobre lo poco que sabían respecto al caso: "Yo no tengo datos porque no tenemos relación ni contacto con él ni sabemos cuál es su entorno ahora mismo... Estamos un poco desconectados". Ha sido entonces cuando el guionista de 'La que se avecina' a desvelado el verdadero motivo que le distanció de su tío.

"En su momento tuvimos una serie de diferencias y eso llevó a un alejamiento tanto en lo personal como en lo profesional. Me parece el argumento de una película", aseguraba Caballero. "No había conocimiento. No teníamos ningún tipo de información que podía inducir a esto, más que habíamos tenido algún problema con un par de pagarés a nivel de la productora y unas sociedades fantasma con las que no habíamos trabajado...", reconoce Caballero.

"Nos limitamos a denunciarlo y llevar su proceso en los Tribunales, pero no pensábamos que pudiera estar relacionado con él. Creíamos que era una estafa al uso y lo pusimos en conocimiento de las autoridades. Esta es la única información extra que podemos tener con respecto al caso", zanjaba el guionista, aparentemente desconcertado por lo que está pasando.