Albert Álvarez asegura que Telecinco da un trato de favor a los Pantoja en los realities: "Estoy harto"

En las últimas horas ha salido a la luz un nuevo enemigo de Isabel Pantoja. Este martes, un concursante de 'La Casa Fuerte' estalló y reveló todo el rencor que guarda a la familia Pantoja, en concreto a la tonadillera. Albert Álvarez protagonizó un tenso momento, lo que le empujó a lanzar una denuncia contra Mediaset.

El participante aseguró que Isa Pantoja recibe un trato de favor por parte de la cadena, lo que el resto de compañeros apoyaron. Esto desencadenó en un gran enfrentamiento liderado por Álvarez contra Pantoja y Asraf, en el que tuvo que intervenir Sandra Barneda para frenarles y devolver la calma al formato.

El concursante perdió la paciencia cuando la organización del espacio ofreció a la pareja una habitación. “No es justo que en una final vaya que estar con ellos. O me voy yo, o que se queden ellos. Ahora que si le dan una habitacioncita… No quiero participar en ningún sitio donde siempre tenga que estar igual“, exclamó el gimnasta muy alterado.

A raíz de esto, Álvarez explotó y acusó a la cadena de siempre ofrecer un trato de favor en los realities a cualquier miembro de la familia Pantoja, ya que también lo había experimentado en su participación en 'Supervivientes' junto a Isabel Pantoja.

“En 'Supervivientes' ya pasó lo mismo. Me tuve que tragar que le regalasen flores todo el rato y los demás no valemos nada. Lo que ella haga o haga esa familia vale más que lo que haga cualquier familia en este mundo y es algo con lo que no puedo. Así que, que me quiten del medio”, reconoció, dejando muy sorprendidos a sus compañeros.

“Estoy cansado de siempre la misma dinámica, parece que los demás estamos en inferioridad de condiciones siempre y todos merecemos el mismo trato. Yo estoy cansado de esa dinámica, de los ramos de flores…”, agregó, obligando a Sandra Barneda a pararle los pies: “Es una visión victimista“. "A veces, el exceso de minutos, en vez de favorecer, puede perjudicar. Solo te digo esto", señaló la presentadora para intentar calmarle.

“Estoy cansado, no me gusta. Todos merecemos exactamente el mismo trato. Todos merecemos salir en ‘Volverte a ver’ como el otro día, bueno a la final ya, que eso decanta un poco la balanza… A mí me gusta el trato justo“, insistió Álvarez. Tras ignorar a la presentadora y a los compañeros que le pedían calma, Isa Pantoja quiso intervenir y defenderse: “Que tú lo hayas sentido así en el otro concurso no tiene nada que ver conmigo”.

Albert no aguanta más a la familia Pantoja y ha explotado https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte18pic.twitter.com/aEFp2pYFMy — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) December 15, 2020

La reacción de los espectadores

A pesar de haber sido una reacción un tanto peligrosa, ya que podría haberle empujado a la expulsión, el concursante se ha ganado a los espectadores del reality. Todos ellos han defendido la reacción de Álvarez como un acto valiente y han agradecido que alguien fuese capaz de decir lo que todos piensan.

Albert en Supervivientes no vió a nadie de su familia hasta el final, no tuvo premios y comida, y ahí aguantó viendo como la Pantoja no paraba de tener recompensas.

Y ahora tiene que aguantar estas mierdas en el programa.

Ole tu por hablar y no callarte #lacasafuerte18 — Mónica pendeja flopera�� (@monicagm9) December 15, 2020

El programa inventándose ahora el premio a Albert y Marta para que le dejen de decir lo que es obvio. Que le dan privilegios a Pantoja #LaCasaFuerte18pic.twitter.com/cjzXACJPMR — Ademas de Verdad (@ChechuPalacios) December 15, 2020