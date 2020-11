Alaska frena a Broncano por bromear sobre Miguel Bosé en 'La Resistencia': "No os he pedido opinión"

La noche del martes, Alaska acudió a 'La Resistencia' para hablar de la actualidad y de sus últimos trabajos, entre los que destaca su debut como presentadora en 'Cine de Barrio' y su nueva obra de teatro, 'La última tourné'. Pero como es costumbre en el programa de David Broncano, la conversación comienza a desviarse y se habla de todo menos de los proyectos del invitado. A pesar del buen rollo que se apreció al principio de la entrevista, la situación se tenso cuando preguntaron a la cantante sobre Miguel Bosé.

Desde el comienzo de la pandemia, Bosé ha protagonizado multitud de polémicas por manifestar su llamativa opinión sobre la gestión del coronavirus, ya que adoptó una postura antivacuna y antimascarilla, además de difundir teorías conspiratorias que ponen en duda la existencia de la covid-19.

Por este motivo, el cantante se ha convertido en un chiste para muchos, por lo que Broncano le menciona habitualmente en todas las entregas y pregunta por él a los invitados que le conocen. Sin embargo, esta vez, acostumbrado a que los entrevistados se nieguen a opinar o que se posicionen en contra de Bosé, Broncano se mostró muy sorprendido al encontrar una defensora del artista.

En primer lugar, la presentadora de 'Cine de Barrio' aseguró al humorista que lleva mucho tiempo sin hablar con Bosé. "Te has perdido la época buena", comenzó bromeando el cómico, haciendo alusión a sus comentadas apariciones durante la cuarentena. Al ver por donde tiraba el comunicador, la actriz intentó frenarle y le reveló que ella también es "muy teoría de la conspiración": "No me tires del hilito que me sacas".

"Nosotros hacemos bromas pero hay gente que le gusta lo que dice", le reconoció Broncano a su entrevistada. Fue entonces cuando Alaska pidió al programa que no hicieran este tipo de bromas, pero el humorista le afirmó que es algo inevitable: "Como para no hacerlas, si va loco".

"Llegado a estas alturas de la vida, desde el punto de vista formal, hay unos discursos oficiales, pero entiendo que si yo hubiera estado en el discurso oficial, nunca hubiera sido lo que soy", comentó la invitada, dejando claro que su defensa no tenía que ver con su amistad. "Que diga lo que quiera", insistió.

"No somos nadie para darle un toque a nadie"

No obstante, Broncano siguió preguntando sobre el tema y le preguntó si no veía bien que alguien le "diera un toque". "Ni tú, ni yo, ni nadie somos nadie para darle un toque a nadie. Espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me lo digáis. No os he pedido opinión ¿No hemos entendido todavía en el siglo XXI que cada uno puede hacer y decir lo que quiera?", sentenció la cantante dejando las bromas a un lado.

"Lo que está diciendo es que se carga a la gente", le respondió el presentador. "Pero tú tienes criterio para saber lo que tienes que hacer, independientemente de lo que diga él o el contrario", agregó Alaska. "Comparto muchas de las teorías de la conspiración, que no quiere decir que todas. Me interesan mucho los puntos de vista disidentes", concluyó.

Finalmente, Broncano muy asombrado con su invitada, le confesó que era "la primera persona que se está alineando con Bosé". "Te has desinstalado Windows del portátil, eh. Por ahí te mete el virus Bill Gates", añadió. "Claro", le contestó la cantante tras negar que no tenía Windows.