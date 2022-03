Alaska no se corta y enumera todas las operaciones estéticas que se ha hecho: "Lo primero que me hice"

La noche del jueves, Pablo Motos despidió la semana en 'El Hormiguero' con la visita de Alaska. La cantante acudió al programa de las hormigas para promocionar su nuevo disco de Fangoria, 'Edificaciones Paganas', el que saldrá a la venta el próximo 4 de marzo. Este nuevo proyecto es el segundo disco de la trilogía que empezó con 'Existencialismo Pop' y que se cerrará con un tercer álbum que se lanzará en Navidad. "Parece que tenemos obsesión con los edificios, es el segundo disco relacionado tras Arquitectura Efímera", comenzaba contando.

No obstante, como es habitual en el formato, también tuvieron tiempo para abordar algunas cuestiones personales. "¿Por qué está tan mal visto hablar de las operaciones de estética? En el mundo parece que solo os habéis operado Cher y tú...", se interesó el conductor del espacio de Antena 3.

Ante esto, la cantante reconoció que no tiene ningún problema en contar todas las operaciones estéticas a las que se ha sometido. "Lo primero que me hice fue la nariz, luego el pecho, los pómulos y una liposucción. Tengo planeadas más que no me haré", enumeraba tras asegurar que querría hacerse más.









"¿Es igual de adictiva que los tatuajes?"



"Trabajarse el cuerpo cuando yo empecé, en los años 80 que hacía culturismo, no estaba bien visto, pero hoy se entiende algo sano, pero siempre hay un punto con la artificialidad", aseguraba la artista. "No comprendemos que somos artificiales desde el primer momento porque nos vestimos, nos adornamos… y la cirugía estética está ahí, no pasa nada", insistía.

"¿Es igual de adictiva que los tatuajes?", quiso saber el presentador, haciendo referencia a los retoques estéticos. "Sí y no. Tengo planeados mil tatuajes que no me voy a hacer nunca. La personalidad adictiva es adictiva, da igual a lo que se enganche", explicaba, dejando claro que tiene que ver con la personalidad de cada uno, ya que al igual que se haría más operaciones estéticas también se volvería a tatuar.

Por otro lado, también se pronunció sobre la polémica surgida del Benidorm Fest a raíz de la victoria de Chanel como representante de España en Eurovisión, dado que formó parte del jurado. "El ‘eurodrama’ existe desde el 68 con Massiel y Serrat. Lo bueno de este año es que de verdad había mucha gente ilusionada con que ganara su favorito", comentaba la cantante al respecto.