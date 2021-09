Ágatha Ruiz de la Prada, desolada tras sufrir un 'feo' en su estreno como colaboradora del Deluxe: "Una faena"

La diseñadora de moda Ágatha Ruiz de la Prada se estrenó la pasada semana como colaboradora del programa 'Deluxe' de Telecinco. Ruiz de la Prada se sentaba por primera vez al otro lado del plató, después de que en varias ocasiones lo visitase para hablar de su vida personal y también de su trayectoria profesional.

Debido a las varias invitaciones que ha recibido por parte de la producción del programa, Ágatha Ruiz de la Prada está muy acostumbra al plató del 'Deluxe', pero su estreno ha sufrido un pequeño revés que ha dejado un poco descolocada a la nueva colaboradora.

El estreno 'fallido' de Ágatha Ruiz de la Prada en Telecinco

La diseñadora estaba convocada para entrevistar a Matías Urrea, que se cayó en el último momento tras justificar su ausencia por motivos profesionales: "Es mi primer día como colaboradora y es una faena que el invitado no venga, pero bueno".

Con estas palabras hizo su carta de presentación Ágatha Ruiz de la Prada, que mostró mucha complicidad con todos sus compañeros desde el primer momento que entró por la puerta del plató de Telecinco.

Con esta nueva experiencia, Ágatha Ruiz de la Prada demuestra que está muy acostumbrada a los platós de televisión, debido a sus varias experiencias en el 'Deluxe' y también en otros programas de La Fábrica de la Tele como es el caso de 'La última cena'.

A pesar de que la entrevista no se produjo, Ágatha no tuvo ningún reparo en repasar algunos aspectos relacionados con los protagonistas de esa noche: Ainhoa Arteta y Matías Urrea. En este sentido, la diseñadora y colaboradora reconoció que la presencia de Matías en el plató de Telecinco esa noche podría provocarle ciertos problemas: "Va contra mis intereses, pero es mejor que Matías no haya venido, porque ha pasado poco tiempo y se podría arrepentir de todo lo que dijera esta noche".

Pero no todo fueron sonrisas en su primera aparición como colaboradora del 'Deluxe'. La presentadora de esta edición, María Patiño, le quiso dar un pequeño tirón de orejas a modo de bienvenida: "Ahora como colaboradora tienes que escuchar".

Con este contexto se ha presentado Ágatha Ruiz de la Prada se ha presentado como nueva colaboradora del programa de Telecinco. Por delante una dura temporada en el ámbito televisivo en el que habrá muchos temas a tratar relacionados con la crónica social.









Son varios los frentes que ahora mismo tienen mucha relevancia, principalmente relacionados con el desarrollo de los acontecimientos en el reality de Telecinco, 'Secret Story'. Por ejemplo, en las últimas semanas hemos estado muy atentos a la entrada de Bigote Arrrocet a la casa del reality, ya que suponía su reaparición mediática después de haber estado ausente de todo el revuelo durante varios meses tras su ruptura con María Teresa Campos.