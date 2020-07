La advertencia de Joaquín Prat a Monedero tras su nueva explicación sobre los escraches en 'Cuatro al día'

Joaquín Prat, presentador de 'Cuatro al día', ha invitado este lunes a Juan Carlos Monedero a su programa para explicar el hecho que tuvo lugar el pasado fin de semana en Sanlúcar, donde el político tuvo que salir de un bar tras un pequeño enfrentamiento dialéctico con parte de los clientes.

El vídeo se hizo viral muy rápido y las reacciones a él no tardaron en llegar. Incluso las del propio monedero que volvió a apuntar contra este tipo de manifestaciones como una estrategia de la ultraderecha contra miembros de Podemos.

La nueva explicación de Monedero sobre los escraches

En este sentido, Monedero ha estado presente en el canal de Mediaset para explicar, a su manera, las diferencias entre manifestaciones y escraches. Según el fundador de la formación morada, un escrache es lo siguiente: "Joaquín, no es lo mismo cuando de repente te quedas sin tu vivienda y ponen a tu familia a la calle. No es igual cuando necesitas un medicamento y te mueres. No puedes comparar eso cuando te insultan y lanzan calumnias contra ti y tienes el Parlamento y los medios de comunicación para defender tu idea. Los escraches son un elemento de reclamación de justicia de la gente que no tiene voz. No digamos que todo es igual. Es muy difícil que me demuestres que yo he justificado un acoso sin fundamento".

En este momento, Joaquín Prat le preguntó por su valoración sobre la pedrada que una diputada de Vox sufrió en el País Vasco durante la campaña de las últimas elecciones vasca y esta ha sido la respuesta de Monedero: "A una diputada no la puedes hacer un escrache. Un escrache se lo haces a alguien que ha cometido una injusticia y te está haciendo daño. Si los toreros que protestan contra Yolanda Díaz hacen una protesta y hacen sus reclamaciones diría: bueno, mira que tienen un partido que es la tercera fuerza política en España que defiende el derecho de los toreros".

El veto de Juan Carlos Monedero a Joaquín Prat

En este punto, Joaquín Prat le ha cortado para hacerle una corrección que el propio Monedero ha cortado antes de publicar su vídeo a redes sociales, ya que entre un frame y otro se produce un salto de 3 minutos, guiándonos por el reloj del propio programa de Mediaset. En este fragmento obviado por Monedero, Prat le lanzaba la siguiente cuestión: "Hablando de insultar, ¿no dijo el vicepresidente segundo del Gobierno que había que normalizar el insulto?"

No es lo mismo una protesta legítima que los insultos y las agresiones. Hacer equidistancia es muy peligroso, pero más peligroso es alentar esa violencia desde un partido político que lleva meses llamando ilegítimo a un Gobierno votado por la mayoría de españoles y españolas. pic.twitter.com/0JmnNEaei5 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 27, 2020

Ante esta pregunta, Monedero ha querido justificar las palabras de Pablo Iglesias señalando que es necesario una normalización del insulto dentro la clase política: "No dijo eso Joaquín, lo que dijo que en ámbito político a veces seamos insultados", tras estas palabras comenzó un nuevo enfrentamiento dialéctico con el periodista Carlos Cuesta, que estaba sentando en el plató de Cuatro y cuyas declaraciones también han sido obviadas del vídeo publicado por Monedero en redes sociales.

Ya en el vídeo publicado en el Twitter oficial de Monedero, se puede ver como el fundador histórico de Podemos también ataca a las personas que se manifiestan en la puerta del chalé de Pablo Iglesias en Galapagar, donde desde hace varios meses se reúnen cada tarde varios ciudadanos para mostrar su rechazo a la gestión que Pablo Iglesias está haciendo dentro del Ejecutivo de coalición junto a Pedro Sánchez.

