María Galiana habla claro sobre cuándo 'Cuéntame cómo pasó' acabará de forma definitiva en TVE

'Cuéntame cómo pasó sigue' sigue avanzando en su trama cada jueves en TVE. La veterana serie del ente público se encuentra inmersa en la década de los años noventa, viviendo uno de los momentos más complicados del Gobierno de Felipe González y de España por la presión que ejercía la banda terrorista ETA.

En este sentido, ya han pasado muchos años, tanto en la trama como en la vida real, desde que la serie empezara sus emisiones, situándose en la década de los años sesenta. A través de 'Carlitos', varias generaciones de españoles han tenido la oportunidad de recordar cómo se vivían y otras muchas descubrir que pasaba en la España de la segunda mitad del siglo XX.

Debido a su larga trayectoria, entre los seguidores más fieles siempre surge la duda respecto a cuándo se acabarán de forma definitiva las historias en San Genaro, barrio de la serie, ya que está muy próxima la llegada del siglo XXI.









En este sentido, en el horizonte de todo el equipo del programa está la fecha del 11 de septiembre del año 2001, fecha en la que tuvieron lugar los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y comenzó la grabación de los primeros capítulos de la serie. Sobre esta cuestión, sería una manera de cerrar una especie de 'círculo' de una manera emotiva y también especial.

Pero, por ahora, parece que el final no está próximo y que la familia Alcántara seguirá contando la historia de España próxima al siglo XXI, marcada por el ascenso de José María Aznar a la Presidencia del Gobierno en el año 1996.

El futuro de 'Cuéntame cómo pasó' en TVE

Sobre este posible punto y final fueron preguntados varios actores de la serie en el programa de TVE presentado por María Casado, 'Las tres puertas'. Pablo Rivero, María Galiana, Irene Visedo y Ana Duato se sentaron con la periodista y desvelaron varios secretos de una de las series con más historia de nuestra televisión.

"¿Alguien ha pensado en que esto se pueda acabar?" Preguntaba la periodista. A esta cuestión, Irene Visedo, Inés en la ficción, respondía lo siguiente: "Sí, y a mí me gusta que lo tengamos en cuenta (...) Creo que tener la muerte presente, y en cuenta, es muy importante para poder seguir evolucionando e incluso disfrutar del momento".

Además, la actriz señala que lo único que le preocuparía es no estar prevenida ante un posible final: "Que no nos pille desprevenidos y que no seamos los últimos en enterarnos".

Pero, la que se mostró más tajante con un final fue la veterana actriz, María Galiana, Herminia, en la ficción, que sí hablo claro respecto a cuándo la serie debería acabar definitivamente: "Lo que nunca queremos ninguno hacer es vegetar, estar ahí por estar (...) Tirando de la cuerda, estirándolo como un chicle, no (...) Si hay cosas que tienen que contarse, vale. Pero cuando digamos oye, esto se ha agotado, pues vamos a creer en un final".