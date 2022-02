Ana Duato: su campaña para Hacienda, el secreto que guarda de su abuela y los problemas con su sobrina

Ana Duato es una de las actrices más populares de nuestro país por su interpretación de Merche en 'Cuéntame', una de las series más longevas de la historia de la televisión. En medio de un lío con Hacienda, la actriz española ha demostrado ser una persona volcada con las causas benéficas y con su familia, a la que nunca ha querido dejar de lado. No obstante, hay algunos detalles sobre su vida privada que no muchos conocen.





Sus inicios en el cine y el reto de 'Cuéntame'

Ana Duato nació en Valencia, en junio de 1968. Desde muy joven, Duato supo que quería dedicarse a la interpretación e hizo su debut en 1987, de la mano de Basilio Martín Patino, en la película 'Madrid'. No tardó en conseguir una gran popularidad por sus trabajos en televisión.

En 1989 coincidió por primera vez con Imanol Arias, el que sería su marido en la ficción posteriormente en 'Cuéntame', en la serie 'Brigada Central', donde apareció en un capítulo. Tras una larga trayectoria en Televisión, Ana Duato se enfrentó a su mayor reto: interpretar a Mercedes Fernández, Merche, en la serie 'Cuéntame' en el año 2001, todavía en emisión. Fue aquí donde volvió a reencontrarse con Imanol y a la que se ha dedicado de forma absoluta en los últimos años. De hecho junto a él ha compartido más de 20 años en la pequeña pantalla.

No obstante, con la grabación de las últimas temporadas, Duato ya comenzó a replantearse su futuro en la serie y hay rumores de que podría estar pensando en seguir los pases de Ricardo Gómez o Elena Rivera. De hecho, se cree que el haberse dedicado de lleno a 'Cuéntame', dejando a un lado otras facetas y modelos de interpretación, podrían estar haciendo que meditara esta decisión.





Entre otros grandes reconocimientos, Ana Duato fue seleccionada como semifinalista europea en la 33ª edición de los Premios Emmy Internacional, en el año 2005, en la categoría de 'Mejor Actriz'.

En el año 1989 contrajo matrimonio con el productor de televisión Miguel Ángel Bernadeau, con quien tiene dos hijos. De hecho, fue su marido quien estuvo al frente de la serie que le lanzó a la fama pero él la veía más como Paquita que como Mercedes. Fue su marido en la ficción, Imanol Arias, quien insistió en que Duato interpretara a Merche. Además, a modo de curiosidad, Ana es prima del exbailarín o coreógrafo Nacho Duato.

Su campaña para Hacienda y su presunto fraude fiscal

En junio del año 2019, un juez de la Audiencia Nacional propuso juzgar a 31 personas por defraudar presuntamente a la Hacienda Pública, entre los que estaban los actores de 'Cuéntame', Imanol Arias y Ana Duato. Un año más tarde, en julio de 2020, la Audiencia Nacional decidió enviar a juicio a ambos actores por un fraude millonario a través de sociedades instrumentales creadas por el despacho Nummaria para evadir del pago de impuestos por ingresos obtenidos con su trabajo en la serie de TVE.

El Ministerio Público reclamó 32 años de cárcel a Ana Duato y 27 años a Imanol Arias por 7 y 6 delitos fiscales, respectivamente. Tal y como pudimos saber un poco después, ambos defendieron su inocencia tras estas acusaciones y presentaron escritos en la Audiencia Nacional a tales efectos.

A mediados de julio de 2020, Ana Duato rompió finalmente el silencio que mantenía por el caso Nummaria. Fue a la llegada a la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, cuando quiso enfrentarse a los medios para trasladar su opinión sobre el caso. “Confiamos en la justicia, es importante estar tranquilos. Tanto vosotros como nosotros”, dijo la actriz. Asimismo declaró estar “tranquila” sobre la acusación sobre ella e Imanol Arias. La actriz creía que “hay que confiar en la justicia y en la presunción de inocencia”, y finalizó diciendo que será “un proceso largo pero tenemos que estar todos tranquilos”.





De hecho, hay quienes creen que estar involucrada en este juicio sería lo único que podría estar atándole actualmente a 'Cuéntame'. No obstante, hay rumores que aseguran que el único motivo por el que podría dejar la historia de los Alcántara sería la condena a prisión.

Una situación desde luego llamativa, ya que años antes, en 2014 y antes de ser acusada de defraudar a Hacienda, tanto Ana Duato como Imanol Arias protagonizaron una campaña del Ministerio de Hacienda en televisión para marcar la X solidaria en la declaración de la renta.





Los problemas con su sobrina, Sarah Duato

Fue a raiz de los problemas fiscales de su tía cuando la sobrina de la actriz, Sarah Duato decidió cargar contra ella duramente en televisión. Lo hizo en 'Socialité', el programa de Telecinco presentado por María Patiño.

La sobrina de la actriz no escatimó en reafirmar la culpabilidad de Merche por los delitos de supuesto fraude fiscal a los que se enfrenta. Sarah se desahogó tras una decepción familiar: "Me he dado cuenta de que en la familia Duato si no eres alguien no te consideran una Duato", echaba en cara a su familia. "Me ha decepcionado mucho por temas de interés, de falsedad, decepción por temas personales míos, la doble cara por ser premiada cuando en verdad no es la persona que dice ser", dijo ante el asombro de María Patiño que quiso indagar más sobre qué había pasado con su tía para que la joven apareciese en televisión: "Tengo telediarios para contar. Ella y otros familiares me han pedido dinero cuando he tenido problemas de salud, no aceptar a una persona de la familia por no ser de sangre propia... Son tantas cosas que me parecen tan falsas", confesó.

"Me ha mentido desde hace tanto tiempo... A mí me dijo que era mentira cuando salió lo de la sentencia y, según por lo que sé, estaban al tanto de todo. No es la persona que dice ser, ha hecho tantas cosas benéficas para esconder su falsa vida", dijo afirmando que su tía sería culpable de los delitos de los que se le acusa.





El recuerdo que guarda de su abuela

En un reportaje sobre decoración, la actriz abrió las puertas de su casa para poder mostrarse al mundo tal cual es a través del mobiliario de su casa. "Yo me encariño muchos con las cosas por el momento en que las he adquirido o con quién se relacionan", aseguró la actriz.

De hecho, al parecer mostró una vitrina de cristal en la que guardaba varios recuerdos de viajes aunque concretamente guardaba cuatro copas de cristal, que habían sido herencia de su abuela. Por otro lado, Duato también guardaba con especial cariño un perrito de plástico, que su hijo había guardado allí como un tesoro, para sorpresa de la actriz.

Ana Duato siempre se ha caracterizado por ser una persona muy familiar. Siempre que puede, aprovecha para irse a Ibiza con su familia, donde tiene una propiedad, para poder desconectar de su rutina. Además es una apasionada de la gastronomía y lo que no muchos saben es que la actriz española ha publicado un libro de cocina junto a su hermana Zulema, 'Sabores con tradición'.