Abascal, indignado por lo que hace un espontáneo en su entrevista con Ana Rosa: "No nos dejan grabar"

España se enfrenta a una crisis política y migratoria en la frontera con Marruecos. Esto se debe a que, más de 8.000 personas han entrado en Ceuta, la mayoría de ellas a nado por la playa del Tarajal. Ante esto, según ha afirmado el Ministerio de Interior, 4.000 de ellos han sido devueltos a Marruecos, con la sospecha de que algunos son menores de edad.

Por este motivo, este miércoles, Santiago Abascal se trasladó a Ceuta como consecuencia de la crisis migratoria entre España y Marruecos. El político asistió como representante de Vox para comprobar lo estaba sucediendo y aprovechó para cargar contra la gestión del Gobierno. La presencia del líder de Vox en el lugar de los hechos acaparó todos los medios de comunicación y espacios televisivos como 'El Programa de Ana Rosa'.

En primer lugar, el político aseguró que "hay que militarizar nuestras fronteras de manera permanente y sistemática, perfeccionar su defensa con la construcción de muros más elevados, con más medios humanos, técnicos y con apoyo legal a quienes defienden nuestras fronteras". Asimismo, respecto a las personas que han llegado a España de manera ilegal, el de Vox considera que "hay que devolver de inmediato a todos los que están deambulando en estos momentos por Ceuta ilegalmente".

"Lo primero es defender los intereses de los españoles y llevarse bien con los vecinos en Francia-Marruecos es muy importante. Lo primero que hay que hacer es hacerse respetar y España no es respetada", declaró Abascal ante la afirmación de Ana Rosa sobre que esta situación era consecuencia de un problema institucional con Marruecos.

"El que entra ilegalmente no se va a poder regularizar nunca ni va a recibir una ayuda social en España", propuso el entrevistado. "Los 30 millones que ha dado el Gobierno a Marruecos los necesitan los españoles para hacer un muro infranqueable, para que los policías y guardias tengan los medios técnicos y para los españoles que lo están pasando mal en Ceuta y resto de la península", agregó.

"Si no se toma ninguna medida, ni medidas físicas ni jurídicas ni de carácter técnico, ni se ha puesto en la frontera todos los efectivos del ejército, no se ha controlado desde el punto de visto marítimo en el Mediterráneo o Canarias a las embarcaciones, no se ha hecho absolutamente nada, solo saben que si llegan a nuestro país entrarán a un proceso de regularización", insistía el de Vox.

Es muy fuerte que un "empleado público" interrumpa una entrevista al líder de @vox_es , tercer partido de España, @Santi_ABASCAL pidiendo no sé qué de una autorización de la Consejería por estar en un lugar público de Ceuta, cuando estamos sufriendo una invasión en toda regla. pic.twitter.com/DsN0j8xQ2v — ManuelBarragánLancharro ???? (@MBarraganL) May 19, 2021









"Parece que no nos dejan grabar"

"España tiene que tomar sus propias decisiones, tiene que ser imposible acceder por tierra, mar y aire ilegalmente a nuestro país. Esto se puede conseguir, tomar decisiones de carácter físico con construcciones y con decisiones de carácter jurídico", sentenció el político. "Es una invasión planificada de nuestro territorio. Una invasión organizada por Marruecos, que ha utilizado a sus menores para...", decía Abascal hasta que fue interrumpido por unos gritos que se escuchaban de fondo.

"Dejad de grabar ¡Tenéis que tener autorización de la Consejería", se escuchaba gritar a un hombre fuera de cámara. "Bueno, parece que no nos dejan grabar aquí", comunicaba el líder de Vox a la presentadora de Telecinco. "Que viene alguien que dice que hay que tener autorización de la Consejería, por lo que oigo por detrás. Están interrumpiendo la grabación", se quejaba Abascal.

"Aquí parece que se puede saltar la valla, entrar ilegalmente, pero dice que hay que tener autorización de la Consejería para grabar aquí. Es más fácil entrar en España, violar nuestras fronteras, apedrear a los guardias civiles, policías, pasar por encima de nuestra legalidad, deambular ilegalmente por Melilla, que un representante público pueda estar hablando hoy, en esta ciudad y enunciando lo que está pasando", reprochaba el político.

"Estamos ante una invasión y es una demostración de la incapacidad absoluta del Gobierno de España para defender nuestras fronteras. Por eso, nosotros tenemos un mensaje muy sencillo: Hay que militarizar nuestras fronteras de manera permanente y perfeccionar su defensa con la construcción de muros más elevados, más medios humanos, más medio técnicos... Con apoyo legal a quienes defienden nuestras fronteras", concluyó.