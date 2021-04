Abascal carga contra Piqueras al ofenderse por las "graves" palabras que le dedicó en 'Informativos Telecinco'

Este jueves, Vox ha acaparado todos los medios de comunicación tras el episodio que protagonizó el pasado miércoles en Vallecas. Durante el mitin del partido liderado por Santiago Abascal, con motivo de las elecciones madrileñas del 4 de mayo, los miembros del partido fueron víctimas de un acto vandálico. Por este motivo, Abascal ha realizado una conexión en directo con 'El Programa de Ana Rosa' para analizar junto a Ana Rosa Quintana lo sucedido.

"¿VOX es ultraderecha y los que atacaron a los policías qué son?", ha comenzado diciendo la presentadora de Telecinco, mostrándose en desacuerdo con lo que sucedió. "En Vallecas tenemos un 12% de intención de voto y tenemos a personas que no dejan expresarse en libertad…", ha comenzado diciendo el político muy ofendido.

"Una vez que yo estaba en el atril, empezaron a lanzarnos piedras, botellas y adoquines. Quise ante todos los informadores, los periodistas, contar los pasos desde el atril hasta quienes nos estaban amenazando… Solo tuve que dar 18 pasos y nuestros simpatizantes estaban a dos metros", ha comentado Abascal, explicando cómo vivió los ataques.

"Lo que pasó ayer fue tolerado por el ministro del Interior, podría haber hecho como en Sevilla, donde se cortaron las calles para el acto", ha declarado Quintana. "No tengo ninguna duda de quién estaba detrás de los disturbios. Fue una manifestación ilegal, de grupos organizados de delincuentes y extremistas para evitar que pudiéramos hablar, querían tomar la plaza", ha denunciado el político.

"Querían tomar la plaza y otros cientos de nuestros simpatizantes no pudieron entrar porque al ver el panorama se fueron... Quieren convertir Madrid en la Barcelona de Ada Colau, una ciudad sin ley", ha agregado el entrevistado. "No pensábamos que la desvergüenza del Ministerio del Interior fuera tan grande, que se tolerara el lanzamiento de botellas, una botella de plástico me impactó en la cara y la tengo dolorida, nos lanzaron estacas y que no se interviniera...", ha señalado Abascal.

El reproche de Abascal a Piqueras

A raíz de esto, el político ha aprovechado para manifestar su enfado con los medios de comunicación, en concreto contra un presentador de "la casa". El entrevistado señaló el tratamiento informativo que había dado al acto Pedro Piqueras en Informativos Telecinco.

"Esta es la imagen de la polarización y ha ocurrido en Vallecas, en Madrid, donde Vox presentaba su campaña para las elecciones del 4 de mayo y que radicales de izquierda pretendían reventar. Disturbios y enfrentamientos, algunos detenidos y algún herido también mientras las fuerzas de seguridad parecían impotentes en algún caso para detener la violencia creciente", narró Piqueras de forma introductoria en los informativos nocturnos del miércoles. "Unos gritan fascistas a otros y estos comunistas a aquellos es el signo de unos tiempos en el que el llamado populismo descentra la política española y la lanza hacia los extremos", concluyó el presentador de Telecinco.

Esta forma de contar lo sucedido pareció ofender a Abascal, quien no ha dudado en contarlo durante su conversación con Ana Rosa. "Que el debate es que somos agredidos, aunque algunos medios quieren relatar eso como si fuésemos dos bandos enfrentados, como ayer dijo un locutor del telediario de esta casa", ha reprochado.

"Hablaron de una España enfrentada prácticamente obviando que las piedras sólo las recibíamos unos. Creo que es de una gravedad extraordinaria. No estábamos en una batalla campa, sino ante un acto democrático y organizado", ha sentenciado el líder de Vox, mostrando así su desacuerdo con 'Informativos Telecinco'.