Miki: "Merecíamos haber quedado entre los diez primeros"

Tiempo de lectura: 2



Tras la gran final del festival de Eurovisión 2019, en la que Miki ha quedado en el puesto 22 con la canción "La venda", el rostro del representante español reflejaba el descontento por el resultado cosechado. En un encuentro con periodistas tras concluir el certamen, el 'triunfito' ha asegurado estar "muy orgulloso" de su actuación. "Tanto la parte vocal como la escenográfica han sido perfectas. Queríamos hacerlo bien y lo hemos conseguido. Creo que ha sido nuestro mejor pase y eso para nosotros ya era ganar", ha dicho.

Miki no sabe por qué los jurados y los espectadores han dado la espalda a su candidatura. "Por lo que sea, la gente la disfruta y la baila pero luego no la vota. No pasa nada. Yo de reojo veía, mientras estaba sobre el escenario, a la gente saltando en las gradas y el resto de participantes la han bailado en la green room", ha contado. Además, ha asegurado que la candidatura española merecía haber estado entre las diez mejor valoradas de la noche.

Miki ha eximido de toda responsabilidad por el mal resultado a TVE y al director artístico Fokas Evangelinos. "La cadena pública se ha implicado totalmente en esta candidatura y la escenografía era la adecuada para la canción. Se ha hecho un trabajo increíble y la puesta en escena se entendía. No puede haber queja este año", ha subrayado.

El candidato español ha admitido sentirse cansado tras estos cuatro meses de duro trabajo y ahora centrará todos sus esfuerzos en el nuevo single que publicará próximamente. De momento, este mismo lunes comenzará a rodar el videoclip del tema.

Finalmente, ha dado la enhorabuena al neerlandés Duncan Laurence por su triunfo en Eurovisión con el tema "Arcade" aunque ha confesado que a él le gustaba más la opción sueca. "Quería que ganara John Lundvik, pero Duncan es perfecto y la canción es preciosa. Se merece ganar", ha concluido.