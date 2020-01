Tom Leeb, hijo de un famoso humorista, representará a Francia en Eurovisión 2020

Tras dos años de elección a través de una gala televisada, la cadena francesa France 2 ha optado por volver al 'dedazo' para elegir a su representante en Eurovisión. El seleccionado para el festival de este año, que se celebrará el 16 de mayo en Rotterdam (Países Bajos) ha sido el joven Tom Leeb. El intérprete, de 30 años, es hijo del famoso humorista galo Michel Leeb y la periodista Béatrice Malicet. Su carrera ha estado centrada en el cine, el teatro y la televisión y es especialmente conocido por sus papeles cómicos. Su debut en la música se produjo en el año 2018 con su primer y, por el momento, único single llamado "Are we too late?", y el año pasado publicó su primer álbum: "Recollection".

Leeb se declara influenciado por músicos como John Mayer, Ben Howard, Bon Iver o Matt Corby, además de artistas del jazz como Frank Sinatra, Gene Harris o Jammie Cullum. La canción con la que competirá en Rotterdam se dará a conocer en las próximas semanas. "El Festival de Eurovisión es un evento icónico y unificador; estoy muy orgulloso de representar a Francia y tengo muchas ganas de vivir esta experiencia", ha contado en declaraciones exclusivas a la web oficial de Eurovisión.

Como miembro del Big5, Francia participa directamente en la final del festival junto a España, Alemania, Italia y Reino Unido. El país galo ha ganado en cinco ocasiones el concurso, aunque su última victoria fue en 1977 con Marie Myriam y su tema "L'oiseau et l'enfant". Desde 2010, sólo Amir (2016) ha conseguido situarse en el top10 del festival.