Chanel, ganadora del Benidorm Fest: "Me he borrado Twitter por salud mental"

Chanel resultó ganadora de la primera edición del Benidorm Fest cuya final estuvo hasta el último momento disputada con candidaturas favoritas como la de Rigoberta Bandini con su 'Ay Mamá'. Tras conocerse el resultado de la votación, la artista no salía de su asombro y mostraba felicidad rebosante. Su propuesta de 'Slo Mo' será la elegida para representar a España el próximo festival de Eurovisión en la italiana ciudad de Turín.



Una felicidad que sigue manifestando horas después, entrevistada por CADENA 100: "Han sido un cúmulo de emociones muy grande, pero ahora es cuando estoy aterrizando y me estoy dando cuenta que todo el esfuerzo, que todo el trabajo de toda mi vida tiene su recompensa y que los sueños se cumplen" afirmaba Chanel preguntada por las horas posteriores a su triunfo en el certamen que se celebra en la ciudad de Benidorm.



Una victoria que ha traído muchos comentarios en redes sociales. La polarización ha hecho que los comentarios a favor y en contra se hayan manifestado tan pronto se conoció la puntuación final. Ante ello, Chanel afirma que "empecé mirando un poco de redes pero desconecté porque estaban ardiendo y emocionalmente no me venía bien, había mucho 'hate' aunque también mucho amor".



De hecho, añade que se ha borrado Twitter: "Estamos hablando de algo muy serio como la salud mental. Esto no nos viene bien a nadie" Y es que expone que "detrás de una pantalla, detrás de una canción, de un vestuario, de una puesta en escena hay personas y tenemos sentimientos, hay que tener cuidado con la salud mental y emocional".



En cuanto a la posiblidad de cambios escenográficos y en los visuales expone que "hemos trabajado está candidatura para el Benidorm Fest como si fuera para Eurovisión cien por cien, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar, no hay límites para el arte, no hay límites para la imaginación, así que mientras brillemos todavía más, mejor".