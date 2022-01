Quién es Rigoberta Bandini, el fenómeno musical de 2021 que ahora aspira a Eurovisión

Hcae dos años, el nombre de Rigoberta Bandini hubiera pasado absolutamente desapecibido para cualquiera persona. Nadie habría sabido algo sobre ella, sus canciones o sus conciertos. Pero detrás de este proyecto musical se esconde, hoy en día, un caso de fulgurante éxito en la industria española coronado ahora con su posible pasaporte a Eurovisión representando a España.

Su "Ay, mamá", tema con el que compite en el Benidorm Fest, se ha convertido en menos de un mes en un 'hit' con más de tres millones de reproduciones en Youtube y ya está en el top10 de las canciones más escuchadas en España en la plataforma Spotify. Pero el triunfo de Rigoberta Bandini no nace de "Ay, mamá". En estos dos años de trayectoria musical, es autora también de himnos como "Perra", "In Spain we called it soledad" o "A ver qué pasa", esta última canción para un anuncio de una famosa marca de cervezas. No es de extrañar que la lista Forbes la considerara en 2021 como una de las cien personas más creativas en España. Talento hay y mucho.

Lo que todavía no sabe mucha gente es que detrás de Rigoberta Bandini se esconde Paula Ribó González (Barcelona, 30 de abril de 1990), una joven que estudió teatro y debutó como actriz de doblaje poniendo voz a Caillou cuando tenía sólo siete años. Además, ha doblado a famosas actrices como Dakota Fanning, Emma Stone, Shailene Woodley o Elle Fanning, y a personajes en largometrajes de animación como 'El viaje de Chihiro', 'Brave' o 'Frozen'.​

En lo musical, fundó en 2010 con Paula Malia y Bàrbara Mestanza el grupo musical "The Mamzelles" y en el año 2012, la banda se convirtió también en la compañía teatral "The Mamzelles Teatre". En 2019 lanzó su carrera como cantante en solitario bajo el nombre de Rigoberta Bandini y comenzaron a lloverle los éxitos. Bandini se lo cogió prestado a Arturo, alter ego del escritor John Fante en la novela 'Pregúntale al polvo', de la que es gran seguidora. Lo de Rigoberta ya es más estético: simplemente quedaba bien con el apellido Bandini. El confinamiento no frenó su popularidad y en 2021 su agenda ha estado llena de conciertos, la mayoría con aforo completo.

Más allá de la música

Paula Ribó acostumbra a salir a escena con su banda, formada por su pareja, Esteban Navarro, y sus primos Belén y Juan Barenys. Además, tiene un hijo llamado Nico. Este es el gran motor de su vida y llegó al mundo por cesárea. Ella misma fue quien dio detalles de este papel esencial para ella y reflexionó sobre lo complicada que es la conciliación en los tiempos que corren. Lo hizo en una entrevista con la revista 'Vogue'.

"Me quedé embarazada cuando llevaba 6 meses con mi pareja. Siempre había querido ser madre, pero estaba cagada porque Rigoberta estaba en el cajón. Y te meten tantos miedos, que me alegro que esto esté funcionando. Ojalá haya chicas de generaciones más jóvenes a la mía que vean que se puede, que puedes tener un hijo y seguir. Sin ser Beyoncé, como una persona normal", era ese discurso cargado de tintes reivindicativos que, ahora, con ella rozando con la punta de los dedos uno de sus sueños, rescatamos para dar una visión más completa sobre una mujer de la que solo habíamos tocado su faceta puramente profesional. O una parte de ella, porque, además de cantante, estudió doblaje y es también escritora.

La mala experiencia en el paritorio

Habíamos señalado que el pequeño Nico, hasta ahora su único hijo al lado del cómico Esteban Navarro, nació por cesárea. No era la opción idónea para ella, pero vivió una situación indeseada en el paritorio que llevó a que las circunstanacias del nacimiento fuesen esas. Fue en la semana 41 de embarazo al hospital para pedir, expresamente, que no le indujeran el parto. Sin embargo, la ginecóloga le dio una mala noticia: la plancenta ya no estaba alimentando al feto y no era prudente ni aconsejable dejar que el proceso siguiese un curso natural .

Así lo explicaba en la misma entrevista de la mencionada publicación: "No quiero cesárea, pero sacármelo ya, si no se está alimentando sacármelo ahora. 30 horas dilatando, no dilataba ni a leches, me rompieron la bolsa con un daño horroroso. Mi parto era cuesta arriba no, lo siguiente. Mi cuerpo no quería parir, no me tocaba". Aún había más, porque el corazón del niño empezó a realentizarse, a pararse, por lo que le tuvieron que someter a una cesárea de urgencia. "Es muy bestia porque te atan de manos y pies", recordaba con horror y añadiendo que tuvo que esperar unos diez minutos para tenerlo en sus brazos, porque el estado en el que nació no era el óptimo y precisó de algunos cuidados.

En estos días de Benidorm Fest, Rigoberta no ha dudado en llevarse a su pequeño a esta aventura. De hecho, Nico estuvo presente en el escenario de la actuación porque la cantante lleva su nombre bordado en el vestido blanco que luce en casi todo el show.