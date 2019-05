Miki Núñez ha desvelado este viernes su gran secreto para Eurovisión: la puesta en escena de "La venda". El triunfito catalán se ha subido por primera vez al escenario del festival junto a cinco bailarines para ofrecer un show repleto de elementos y muy colorido. Pero, ¿qué opina la prensa nacional e internacional de este primer ensayo de España en Tel Aviv?

Héctor Alabadí de "FórmulaTV" reconoce que las expectativas eran muy altas y ha decepcionado. "Nos ha sorprendido, pero no todo para bien. Lo del muñeco-robot ha provocado incluso risas en la sala de prensa. Miki, eso sí, está fantástico y derrocha energía por todos los lados", ha dicho. Su compañero David Carro también alaba el papel del representante pero no ve necesario tanto artificio. "La canción era una fiesta y no hacía falta envolverla entre tanta escenografía y elementos teatrales. Necesitamos alegría, salir a la calle y disfrutar de la canción", ha contado a los micrófonos de COPE.es.

Manu Mahía, del portal especializado Eurovision-spain.com, cree que hay una excesiva mezcla de ideas y que la actuación "intenta escenificar esa venda que todos tenemos en los ojos" y da sentido a la polémica figura de la marioneta. "Han puesto una marioneta gigante como el elemento que mueve nuestros hilos. y después esa gente se libera y sale al escenario a bailar", ha dicho el profesional gallego.

Juanma Fernández de Bluper está, por el contrario, muy contento con la apuesta española. "Creo que después de años en los que hemos terminado decepcionados con la puesta en escena, Miki nos ha sorprendido. Nos ha ofrecido una puesta en escena diferente. No parece España. De hecho, la primera vez que lo ves te deja impactado porque no te lo esperas. Y yo sí creo que ha sabido trasladar ese espiritu festivo de la canción", ha dicho.

Por último, el portugués Bernardo Pereira también se muestra sorprendido por la figura de la marioneta. "Es un poco cuadro. Tienen que quitarlo", ha dicho.