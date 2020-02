El ministro de Cultura francés estalla ante la canción de su país para Eurovisión: "Me rompe los oídos"

Francia se sumerge de nuevo en la polémica. La televisión pública estrenó este viernes "The best in me", la canción que su representante Tom Leeb interpretará en el próximo festival de Eurovisión. Nunca antes la cadena estatal había hecho un despliegue mayor para la presentación de su tema para el festival: Leeb se fue subió a la Torre Eiffel para cantar por primera vez su propuesta. La belleza romántica de las imágenes y la figura imponente del monumento provocaron un aplauso unánime entre los fans franceses del festival.

Sin embargo, la alegría ha durado apenas unas horas. El ministro francés de Cultura, Franck Riester, señaló el martes en una audiencia parlamentaria que no era especialmente un admirador de la propuesta francesa, principalmente debido a sus letras en inglés. "Es cierto que el contenido en inglés me rompió un poco los oídos esta mañana cuando la escuché en la radio", dijo Riester en respuesta a una pregunta del diputado Jacques Krabal, secretario general de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía. Sin embargo, comprende la decisión tomada por la televisión pública francesa y por el propio intérprete. "Me produce cierta perplejidad que los franceses enviemos una canción con letra en inglés. Pero todos debemos predicar con el ejemplo de llevar con orgullo la imagen de Francia por todo el mundo. Llevar una canción con parte de la letra en otro idioma también es una forma de promover la imagen de Francia", ha añadido.

Francia es uno de los países que más ha protegido su idioma en Eurovisión, aunque también ha caído en la 'tentación' de cantar en inglés. Fue el caso por ejemplo de Sebastian Teller en 2008, el primer candidato francés en Eurovisión cuya canción tenía más letra en inglés que en su idioma natal. En tres de los últimos cuatro años, Francia también ha incluido algo de inglés en sus letras.

"The best in me" está compuesta por el representante sueco en Tel Aviv 2019, John Lundvik, el abanderado francés en Estocolmo 2016, Amir, y los prolíficos autores Thomas G:Son y Peter Boström, responsables de la ganadora "Euphoria" de Loreen.

Tom Leeb cantará en la final del festival de Eurovisión 2020, que se celebrará el 16 de mayo en Róterdam (Países Bajos). Como miembro del Big5 accede directamente a la gran gala sin tener que pasar la criba de las semifinales junto a España, Italia, Alemania, Reino Unido y el país anfitrión. Francia no gana Eurovisión desde 1977 con Marie Myriam y su canción "L'oiseau et l'enfant".