Miki, el duodécimo catalán que defenderá a España en Eurovisión

Tenaz, valiente y feminista. Miki se convirtió en su paso por la Academia de "Operación Triunfo" en uno de los concursantes más carismáticos de la última edición. Pese a quedarse a las puertas de la final, el joven de 22 años y natural de Terrassa (Barcelona), se convirtió en el aspirante con más canciones para representar a España en Eurovisión. Y aunque María partía como favorita con "Muérdeme" para acudir al festival, el artista ha logrado imponerse este domingo en la gala de elección del candidato con "La venda". Ganador por sorpresa, Miki será el duodécimo catalán que defenderá a España en el mítico concurso.

Con él se consuma un trienio de dominio catalán que arrancó Manel Navarro en 2017 (último puesto) y continuó el año pasado con Alfred (en dúo con Amaia cantando 'Tu canción'). David Fernández imitando a Rodolfo Chikilicuatre (2008), Beth (2003), Sergio Dalma (1991), Nina (1989), José María Bacchelli (1981), Peret (1974), Salomé (1969), José Guardiola (1963) y Víctor Balaguer (1962) conforman la lista de los otros catalanes que han prestado su voz a la defensa de España en un festival con una mediática audiencia.

Miki cantará "La venda", compuesta por el cantante de 'La Pegatina' Adriá Salas. El tema, enérgico y vitalista, fusiona la rumba catalana con el ska. Además, Miki se convirtió el primer cantante de la historia de "Operación Triunfo" que interpretó un tema en catalán. Fue "Una lluna a l'aigua", considerada una de las mejores actuaciones de toda la última edición del popular concurso.

Miki ha recibido clases particulares de guitarra y piano, y es compositor. Ha trabajado como profesor auxiliar en una academia y es cantante en un grupo de versiones. Admira a Dub Inc, La Raíz, The Cat Empire y Muse. Además de con "Una lluna a l'aigua", en "Operación Triunfo" también destacó con "Prefiero", en la gala 0, "El ataque de los chicos cocodrilo" en la gala 1 junto a Carlos Right, "Quédate en Madrid" en la gala 4 junto a María o "Shallow" en la gala 6 junto a Natalia. Fue, además, elegido dos veces como favorito del público.

Además, Miki se ha convertido en un personaje muy popular por su aférrima defensa del feminismo. Tanto, que el joven no dudaba en hablar en femenino sobre sí mismo o sobre un conjunto de personas. "Hay muchísimo trabajo por hacer y yo soy el primero que tiene que aprender muchísimo mas. Me interesa muchísimo. Creo que el feminismo es la base de esta sociedad, sinceramente. Porque es que creo que el feminismo significa igualdad y la igualdad es... ¡es que no hay más!", dijo en una de las galas bajo una ovación unánime del público.

Ahora, Miki tendrá la oportunidad de devolver a España un triunfo que se le escapa desde hace exactamente 50 años. La última cantante que venció para TVE fue también una catalana: Salomé, en 1969 con "Vivo cantando".