Lituania se dispara en las casas de apuestas con la elección de The Roop

Lituania ya sueña con ganar por primera vez el festival de Eurovisión. El país báltico, que nunca ha logrado el triunfo en el famoso festival, se ha encaramado a los primeros puestos en las casas de apuestas y muchos fans del certamen comienzan a verlo como un candidato muy potente para la edición que se celebrará del 12 al 16 de mayo en Róterdam (Países Bajos).

El artífice de este logro ha sido el grupo musical The Roop, que este sábado logró con holgura el triunfo en la preselección organizada por la televisión lituana y que acudirá al concurso con la canción "On fire". El tema fue el más votado por el jurado profesional pero también recibió un respaldo apabullante del público: casi el 60% de las llamadas fueron a favor de su candidatura en una final con ocho participantes.

The Roop está formado por el cantante y teclista Vaidotas Valiukevičius, el baterista Robertas Baranauskas y el guitarrista Mantas Banišauskas. El grupo nació en 2014 y su álbum de debut - "To Whom It May Concern" - vio la luz en 2015. Dos años después ya intentaron acudir a Eurovisión con la canción "Yes, I Do", aunque por entonces no pudieron pasar del tercer puesto en la preselección.

"On fire" es un tema ecléctico y de difícil clasificación. Una 'rara avis' que, sin embargo, funciona a la perfección en armonía con la extravagancia que muestran sobre el escenario los miembros de "The Roop". Lupas gigantes, burlas graciosas y un contagioso baile con las manos en la cabeza simulando una corona en el estribillo forman parte de un show que algunos creen que puede consumar lo que parecía imposible: ver a Lituania ganando el festival de Eurovisión.

Los lituanos debutaron en el festival en 1994, pero nunca han logrado la victoria. Su mejor puesto es el sexto lugar que obtuvo en 2006 el satírico grupo LT United y su canción "We are the winners". En las últimas tres ediciones sólo se clasificó una vez para la final. En la edición de Róterdam, competirá en la primera semifinal del 12 de mayo junto a otros 16 países por diez puestos en la final. Si consigue la clasificación, accederá a la pelea por el micrófono de cristal junto a los otros finalistas en la gran final del 16 de mayo.