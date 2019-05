El curioso error de Nieves Álvarez en Eurovisión que casi pasa desapercibido

El festival de Eurovisión 2019 fue un nuevo fracaso para la representación española, que no logró pasar del puesto número 22, muy por debajo de las espectativas generadas por 'La Venda' de Miki. Otro año más, España no ha logrado colarse en el top 10 de las mejores actuaciones de la gala de Eurovisión, algo que lamentaba después el artista catalán.

Pero hubo algo en lo que sí nos hicimos notar a la hora de votar. Y fue el curioso error de Nieves Álvarez, que se lió un poco al dar los 12 puntos.

El lugar escogido esta vez para dar la cara por España fue la bonita ciudad de Granada. Nieves Álvarez aparecía en pantalla con la Alhambra de fondo, uno de los monumentos más importantes, es Patrimonio de la Humanidad, y bonitos que tenemos en nuestro apís. Todo iba bien hasta que la modelo se quedó en blanco y le costó arrancar.

“Buenas noches, Tel Aviv. Good evening Europe from...the...from Granada of La Alhambra”. En vez de decir buenas noches desde la Alhambra de Granada, lo dijo al revés: desde Granada de la Alhambra. Nos podría haber pasado a cualquiera, a todos nos han jugado alguna vez una mala pasada los nervios del directo.

Luego ya la cosa se normalizó y supo seguir sin problemas, dando las votaciones con normalidad. “What an amazing show. Now everyone is waiting for the twelve points of the spanish jury and they go to Sweden”.

Además, la modelo lució este espectacular vestido que deslumbró en un homenaje a Salomé. “Un tributo a Salomé, por el 50 aniversario de su mítico triunfo con ‘Vivo cantando’”, ha escrito en sus redes sociales.