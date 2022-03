Videojuegos: Xbox sugiere que Sony "ya ha anunciado" el servicio de suscripción 'Spartacus' para PlayStation

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Xbox ha dejado caer que Sony ya ha confirmado que planea lanzar próximamente su propio servicio de suscripción, que fusionaría PayStation Plus con PlayStation Now y es conocido internamente como 'Spartacus'.

A finales del pasado año, Bloomberg adelantó que Sony estaba trabajando en un nuevo servicio de suscripción para PlayStation que aunaría los beneficios de los dos ya existentes, PlayStation Plus y PlayStation Now, con el objetivo de competir en la nube con Xbox Game Pass de Microsoft.

Este servicio se lanzaría en primavera e, internamente, estaría siendo denominado como 'Spartacus'. Su implementación supondrá la retirada de la marca PlayStation Now, aunque se mantendría PlayStation Plus.

En el marco de una conferencia en diferido para la Game Developers Conference 2022 (GDC), centrada en el ecosistema de Xbox, Game Pass, la vicepresidenta corporativa de Xbox, Sarah Bond, ha dejado caer que la compañía japonesa ya "ha anunciado" esta plataforma.

"[Las suscripciones] han bajado la barrera de entrada y han generado un mercado completamente nuevo, así como una pasión por los juegos y las experiencias de juego que de otro modo no habría existido", ha comentado la directiva, en un encuentro con el CEO de Microsoft, Phil Spencer.

Bond ha reconocido que se siente "emocionada de ver a los videojuegos convertirse en una parte más grande" de la industria de Xbox y ha planteado que Sony ha confirmado sus planes de futuro en la nube.

"Tenemos nuestras suscripciones, Sony ha anunciado la suya, y anticipo que otras plataformas van a hacer lo mismo pero es muy, muy bueno tanto para desarrolladores como para los jugadores", ha añadido.

Hasta el momento, Sony no ha anunciado oficialmente este proyecto, aunque sí mantiene activos sus dos servicios de suscripción PlayStation Now y PlayStation Plus, que pretende aunar, por el momento, bajo el nombre de 'Spartacus'.

Este podría haber sido un descuido de la vicepresidenta corporativa de Xbox, pero habría tenido más sentido si se hubiese retransmitido esta charla en directo y no en diferido.

Al tratarse de una retransmisión grabada, se podría haber corregido este error antes de publicar el vídeo. Sin embargo, se ha mantenido este presunto desliz en la versión final, lo que indicaría que Sony podría haber confirmado Spartacus internamente a Microsoft.

En su momento, Bloomberg informó de que 'Spartacus' estaría basado en tres niveles: uno con los beneficios que ya presenta PlayStation Plus, otro con un catálogo de juegos de PS4 y PS5, y un tercero con demos, retransmisiones y un catálogo de juegos de las consolas antiguas de la marca.

Además, según adelantó a finales de febrero Venture Beat, se sabe que este servicio de juegos en la nube incluirá tres tarifas diferentes cuyos precios rondarían entre los 10 y los 16 dólares.

