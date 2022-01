Videojuegos: Spencer (Xbox) promete mantener la saga Call of Duty en PlayStation

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Microsoft ha asegurado que mantendrá la popular saga de videojuegos bélicos Call of Duty en el ecosistema de consolas de PlayStation en el futuro, después de adquirir a su desarrolladora, Activision Blizzard.

Así lo ha afirmado en su cuenta de Twitter Phil Spencer, el director de Xbox, la unidad de videojuegos de Microsoft, ante la posibilidad de que una de las sagas más importantes de Activision Blizzard pasase a ser exclusiva de Xbox o de PC con Windows.

Tras mantener contactos con Sony, matriz de PlayStation, Spencer ha manifestado su intención de "cumplir con todos los acuerdos existentes" tras la adquisición del estudio Activision Blizzard.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship.

Entre los acuerdos a los que se ha referido, el máximo ejecutivo de Xbox ha querido dejar claro su deseo de mantener Call of Duty en PlayStation. "Sony es una parte importante de nuestra industria y valoramos nuestra relación", ha apostillado Spencer.

Esta decisión se conocido después de que se haya anunciado la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, por valor de 68.700 millones de dólares, lo que supone la mayor adquisición de la historia del sector del videojuego, y que hará crecer el sello Xbox Game Studios a cerca de 40 estudios de desarrollo internos.

Las declaraciones llegan también después de que Sony asegurase que esperaba que Microsoft mantuviera el formato multiplataforma de los juegos desarrollados y editados por Activision Blizzard, para que los usuarios de PlayStation puedan seguir jugando a sus títulos.

