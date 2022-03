Videojuegos: Sony anuncia el nuevo PlayStation Plus, que fusiona sus servicios de suscripción PlayStation Plus y PlayStation Now

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado que en junio tendrá lugar la fusión de sus servicios de suscripción actuales, PlayStation Plus y PlayStation Now, en la nueva plataforma PlayStation Plus, que ofrecerá a los jugadores tres opciones de suscripción.

"Basándonos en más de 25 años de experiencia en la innovación para el mundo de los videojuegos, este cambio en nuestros servicios de suscripción subraya nuestro esfuerzo continuo por adaptar nuestro negocio de servicios en red a las preferencias de nuestros usuarios", ha expresado el presidente y CEO de SIE, Jim Ryan, en un comunicado.

La compañía ha confirmado así que el proyecto conocido hasta ahora como 'Spartacus' se consolidará con el nombre de PlayStation Plus, en el que estará integrado el servicio de suscripción de PlayStation Now, que dejará de estar disponible de forma individual.

Este nuevo formato, denominado PlayStation Plus, incluye tres niveles de juego, con diferentes ventajas y precios según el tipo de suscripción (mensual, trimestral o anual).

PlayStationPlus Essential es el nivel más sencillo y, como consecuencia, el más asequible. Le sigue PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. Todos ellos estarán disponibles en el mes de junio de este año.

Según ha indicado Sony en un comunicado, con la desaparición de PlayStation Now, las suscripciones migrarán al nivel más completo de PlayStation Plus, Premium, sin coste adicional hasta la fecha de renovación del antiguo servicio.

Por otro lado, los usuarios de ambas plataformas, PlayStation Plus y PlayStation Now migrarán a un único servicio, que será al nivel PlayStation Plus Premium.

Finalmente, en el caso de que los jugadores solo tuviesen activas sus suscripciones a PlayStation Plus, se mantendrán en el servicio PlayStation Plus Essential.

VENTAJAS Y PRECIOS

PlayStation Plus Essential es el modo de suscripción más sencillo, que incluye las mismas ventajas que ofrece PlayStation Plus actualmente. Esto es, dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos, acceso multijugador 'online' y almacenamiento en la nube para las partidas guardadas.

Los precios del nivel PlayStation Plus Essential no cambiarán con respecto al actual servicio de PlayStation Plus. De esta manera, la cuota mensual seguirá siendo de 8,99 euros al mes, 24,99 euros la trimestral y 59,99 euros la anual.

PlayStation Plus Extra, en cambio, además de incluir todas las ventajas del nivel básico, añade un catálogo de hasta 400 títulos para PlayStation 4 (PS4) y PlayStation 5 (PS5), entre los que se encuentran juegos del catálogo de PlayStation Studios y desarrolladores asociados externos. En este nivel lo juegos son descargables.

Los usuarios que deseen sumarse a esta experiencia deberán abonar 13,99 euros al mes por su suscripción, 39,99 euros al trimestre o 99,99 euros al año.

El último nivel de todos, el más avanzado, es PlayStation Premium. En este caso la suscripción a este incluye todas las ventajas de los niveles Essential y Extra.

Asimismo, añade hasta 340 juegos más, entre los que se incluyen títulos de PlayStation 3 (PS3), disponibles mediante transmisión en 'streaming' en la nube, así como un catálogo de clásicos populares, disponibles en 'streaming' y para descargar de la PlayStation original, PlayStation 2 (PS2) y PSP.

La transmisión en streaming en la nube de los juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 se ofrece en los niveles Extra y Premium en España, así como Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Portugal, Noruega, Dinamarca Finlandia y Suecia.

Además, este nivel permite a los usuarios la transmisión de juegos desde las consolas PS4 y PS5 o PC e incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado, para que los usuarios puedan probar ciertos títulos antes de comprarlos.

El precio anual por eesta suscripción es de 16,99 euros al mes, 49,99 euros al trimestre o 119,99 euros al año.

Sony ha indicado en este comunicado que pronto se desvelarán más detalles del nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus, a medida que se vaya acercando la fecha de lanzamiento.

