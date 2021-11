Videojuegos: El mando DualSense de PS5 ya puede usarse para jugar en móviles Android mediante Remote Play

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

El mando de la consola PlayStation 5 (PS5), DualSense, ya puede utilizarse para jugar a videojuegos desde el móvil con la incorporación de su soporte en la última actualización de la aplicación Remote Play de PlayStation en Android 12.

PS Remote Play, la aplicación que permite a usuarios de consolas PlayStation jugar a través de otros dispositivos como móviles –pero también ordenadores y otras consolas–, ya permitía el juego con el mando DualShock 4 de PS5, pero ahora se añade el nuevo modelo DualSense de PS5.

Como ha anunciado PlayStation a través de su cuenta de Twitter, el nuevo mando DualSense puede utilizarse en PS Remote Play de forma inalámbrica, una función disponible para la nueva actualización de la app en móviles con sistema operativo Android 12.

New PS Remote Play update for Android 12 users enables pairing with a DualSense wireless controller, and new DualShock 4 features including touchpad, motion sensor, rumble and battery indicator: https://t.co/4fpa77Ggi5Live now globally! pic.twitter.com/kmTCVTpjqt

Asimismo, el mando DualShock 4 ha añadido también nuevas funciones con la nueva actualización de PS Remote Play "que incluyen panel táctil, sensor de movimiento, vibración e indicador de batería", como ha explicado la unidad de videojuegos de Sony.

Estas nuevas características ya se encuentran disponibles de forma global para los usuarios de PS Remote Play desde móviles con Android 12.

Puedes visitar nuestra sección de videojuegos para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil para conocer la información antes que nadie, puedes bajarte sin ningún coste la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.