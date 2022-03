Videojuegos: Immortality, Cursed to Golf y Flintlock: The Siege of Dawn, los indies que llegarán a Xbox próximamente

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Los juegos 'indies' han tenido su escaparate este miércoles con un nuevo evento Xbox Indies Showcase, que ha permitido conocer una veintena de títulos que estarán disponibles para la consola de Microsoft, como la película interactiva Immortality o el plataformas Cursed to Golf.

Immortality es uno de los juegos que se han visto en Xbox Indies Showcase. Desarrollado por Half Mermaid Productions, plantea un misterio en Hollywood: la desaparición de la actriz Marissa Marcel y de todo el metraje que ha protagonizado. Esta propuesta, una trilogía de películas interactivas, llegará este verano a Game Pass.

Chinatown Detective Agency (primavera) también apuesta por el misterio, con un formato más propio del de las aventuras gráficas y de estética noir, que insta a realizar investigaciones también en el mundo real. En primavera también llegará la aventura cinemática de samuráis Trek to Yomi.

Cursed to Golf, de Chuhai Labs, un plataformas que anima a jugar 18 hoyos en un extraño mundo lleno de peligros y trampas con el objetivo de salir del purgatorio y regresar al mundo de los vivos.

Flintlock: The Siege of Dawn, de Aurora 44, presenta un RPG en un mundo abierto donde los jugadores se dirigirán hacia la última isla de la humanidad de la mano de Join Nor y su compañero Enki.

También RPG, Whalefall muestra el mundo de Osfeld sumido en el caos cuando la reina Lucretia empieza a atacar las ballenas que surcan los cielos. Mientras que Lost Eidolons (tercer trimestre) en un juego de rol táctico que se desarrolla en un mundo sumido en una guerra civil.

También llegará a Game Pass Crusader Kings III (29 de marzo), mientras que Tunic y Shredders ya están disponibles.

Las consolas de Microsoft también recibirán Floppy Knights, Clash: Artifacts of Chaos (noviembre), Rolling Thunder, Voidtrain, There Is No Light, WrestleQuest, Paradise Killer (ya disponible), Kraken Academy (22 de marzo), Citizen Sleeper y Beacon Pines.

