Videojuegos: La ESA cancela el E3 de 2022, que no tendrá formato presencial ni virtual

La Entertainment Software Association (ESA), la asociación comercial de la industria del videojuego en Estados Unidos y encargada de organizar cada año E3, ha cancelado la edición 2022, que no se llevará a cabo ni de forma presencial ni virtual.

El responsable de comunicación de la empresa informática Razer, Will Powers, anunció a través de Twitter que la E3 finalmente no se llevaría a cabo, ni de forma presencial ni virtual. "Acabo de recibir un correo y es oficial, el E3 digital ha sido cancelado para 2022, tengo muchos sentimientos encontrados", comentó a través de la red social.

Así, la suspensión del evento ha sido posteriormente confirmada por la ESA en un comunicado, en el que afirma que dedicará todos sus esfuerzos y recursos "a ofrecer una experiencia física y digital revitalizada del E3 el próximo verano".

"Anteriormente anunciamos que el E3 no se llevaría a cabo en persona en 2022 debido a los continuos riesgos para la salud relacionados con el Covid–19. Hoy anunciamos que tampoco habrá presentación en 2022", ha señalado.

Just got an email... It's official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this...

"Tanto si lo disfrutas desde la propia exhibición, como si lo haces desde tus dispositivos favoritos, el evento de 2023 volverá a reunir a la comunidad, los medios de comunicación y la industria en un formato completamente nuevo y una experiencia interactiva", se puede leer en este comunicado.

La ESA ha finalizado el escrito reiterando su deseo de "presentar el E3 a los fanáticos de todo el mundo en directo desde Los Ángeles (Estados Unidos) en 2023" y ha comentado que planea anunciar novedades próximamente.

A principios de año, la ESA anunció que celebraría la edición 2022 del E3 de Los Ángeles en formato exclusivamente digital debido a las prepocupaciones por el estado de la pandemia de Covid–19.

"Debido a los continuos riesgos para la salud que rodean a la Covid–19 y su posible impacto en la seguridad de los expositores y asistentes, el E3 no se llevará a cabo en persona en 2022", explicó entonces la organización.

Esta ya es la tercera edición consecutiva de la feria que sufre cambios por la pandemia, después de la cancelación de su edición de 2020 y de su celebración el año pasado en formato exclusivamente digital.

