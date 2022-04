Videojuegos: Blizzard niega que estén trabajando con los NFT

La industria del videojuego no deja de ganar adeptos. Se trata de uno de los mercados de más rápido crecimiento y de mayor proyección.

Blizzard ha negado que estén trabajando con los token no fungibles o NFT después de que algunos usuarios de los juegos de esta empresa hayan recibido una encuesta con preguntas sobre el interés que tendrían en este elemento digital y los juegos 'play to earn'.

Los jugadores de títulos de Activision Blizzard han recibido en los últimos una encuesta sobre la compañía, realizada por la firma británica de investigación de mercado y análisis de datos YouGov, con preguntas sobre los productos, los NFT y los juegos denominados 'play to earn', que permiten ganar dinero jugando, en ocasiones criptodivisas o elementos NFT.

En la encuesta se preguntaba a los jugadores sobre los juegos o los géneros a los que más jugaban, y por su interés en la introducción de NFT en los productos de Activision Blizzard, junto a otras funciones como el juego cruzado o los servicios de suscripción, como recoge el medio especializado VGC. Tras finalizarla, la encuesta redigiría directamente a la tienda digital de la editora, Battle.net.

Para zanjar las dudas que esta encuesta haya podido generar entre los jugadores de Activision Blizzard, el presidente de Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, ha asegurado que "nadie está haciendo nada con los NFT" en una publicación en Twitter en respuesta a la noticia de VGC. Sin embargo, no ha comentado nada sobre la encuesta ni su finalidad.

No one is doing NFTs. ? Mike Ybarra (@Qwik) April 17, 2022

No one is doing NFTs.

