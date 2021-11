Just Dance 2022 ya disponible

¡Hoy estamos de fiesta porque ya está disponible Just Dance 2022. La última entrega del videojuego musical número uno de todos los tiempos permite a los jugadores organizar su fiesta con familia amigos en las principales plataformas: Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y también en Stadia. Y podrán hacerlo sin necesidad de usar cámara ni accesorios adicionales gracias a la Just Dance Controller app, disponible para iOS y Android, que captura el movimiento a través del smartphone y permite que participen hasta 6 jugadores.

Just Dance 2022 incluye un listado de 40 nuevas canciones para bailar, entre las que destacamos “Good 4 U” de Olivia Rodrigo, “Don’t Go Yet” de Camila Cabello o “Girl Like Me” de Black Eyed Peas X Shakira. Además, cada copia asegurará a su propietario un mes de prueba gratuita de Just Dance Unlimited, el servicio en streaming de baile bajo demanda de Ubisoft, que da acceso a un catálogo de 700 canciones!

¡Hay muchas formas de disfrutar del baile con Just Dance! Y en esta entrega, además de los modos clásicos con los que disfrutar en familia hasta cuando hay peques en casa (modo Kids), quemar calorías (modo Sweat) o pasárselo a lo grande al bailar en grupo (modo Co-op), vuelve el la Wold Dance Floor, para mostrar tus dotes en la pista a los más de 138 millones de justdancers.









El equipo creativo siempre ha explorado nuevas formas de dar vida al mundo de Just Dance para ofrecer a los jugadores experiencias más divertidas y memorables. En Just Dance 2022 el estudio de Ubisoft París ha dado una vuelta a la dirección artística de Just Dance y han implementado mejoras en los mapas para ofrecer universos más dinámicos, creativos e innovadores, así como coaches más expresivos con los que será más fácil conectar, y ofrecer una mayor inmersión. A esto se suman colaboraciones externas que aportan su toque de creatividad a Just Dance! Cabe destacar aquí dos estudios de animación españoles, Trizz e Inspira Animation, que han creado los mapas de Girl Like Me y Chandelier el primero, y Mr Blue Sky el segundo. Otras colaboraciones exclusivas incluyen al diseñador de vestuario de Lady Gaga, Charlie Le Mindu, a la estrella Todrick Hall, que protagoniza su propio mapa en “Nails, Hair, Hips, Heels”, o al dúo de baile que triunfa en TikTok, Ayo & Teo, o a los talentosos bailarines de 1M studio y K/DA.

BAILA AL RITMO DE 40 NUEVOS ÉXITOS CON JUST DANCE 2022, YA DISPONIBLE

La lista de canciones de Just Dance 2022 incluye:

“Baianá” de Bakermat.

“Believer” de Imagine Dragons.

“Black Mamba” de aespa.

“BOOMBAYAH” de BLACKPINK.

“Boss Witch” de Skarlett Klaw.

“Build a B****” de Bella Poarch.

“Buttons” de The Pussycat Dolls Ft. Snoop Dogg.

“Chacarron” de El Chombo.

“Chandelier” de Sia.

“China” de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G Ft. Ozuna, J Balvin.

“Don’t Go Yet” de Camila Cabello.

“Flash Pose” de Pabllo Vittar Ft. Charli XCX.

“Freed From Desire” de GALA.

“Funk” de Meghan Trainor.

“GIRL LIKE ME” de Black Eyed Peas X Shakira.

“good 4 u” de Olivia Rodrigo.

“Happier Than Ever” de Billie Eilish.

“Human” de Sevdaliza.

“I’m Outta Love” de Anastacia.

“Jerusalema” de Master KG Ft. Nomcebo Zikode.

“Jopping” de SuperM.

“Judas” de Lady Gaga.

“Last Friday Night (T.G.I.F.)” de Katy Perry.

“Level Up” de Ciara.

“Levitating” de Dua Lipa.

“Love Story (Taylor’s Version)” de Taylor Swift.

“Mood” de 24kGoldn Ft. iann dior.

“Mr. Blue Sky” de The Sunlight Shakers.

“My Way” de Domino Saints – available on November 9.

“Nails, Hair, Hips, Heels (Just Dance Version)” de Todrick Hall.

“POP/STARS” de K/DA, Madison Beer, (G)I-DLE Ft. Jaira Burns.

“Poster Girl” de Zara Larsson.

“Rock Your Body” de Justin Timberlake.

“Run the World (Girls)” de Beyoncé.

“Save Your Tears (Remix)” de The Weeknd & Ariana Grande.

“Smalltown Boy” de Bronski Beat.

“Stop Drop Roll” de Ayo & Teo.

“Sua Cara” de Major Lazer Ft. Anitta & Pabllo Vittar.

“Think About Things” de Daði Freyr.

“You Can Dance” de Chilly Gonzales.

“You Make Me Feel (Mighty Real)” de Sylvester.

Por primera vez además, Just Dance 2022 ofrecerá una Digital Deluxe Edition y una Ultimate Digital Edition en todas las plataformas:

La Digital Deluxe Edition incluye el juego original y un pase de 4 meses de Just Dance Unlimited, disponible a un precio recomendado de 69,98 €.

incluye el juego original y un pase de 4 meses de Just Dance Unlimited, disponible a un precio recomendado de 69,98 €. La Ultimate Digital Edition incluye el juego original y un pase de 13 meses de Just Dance Unlimited, disponible a un precio recomendado de 84,98 €.

La aplicación Just Dance® Controller, disponible en todas las plataformas, hace que el juego sea más accesible para jugadores de la generación de consolas actual y también de la próxima gracias a su tecnología que permite usar tu smartphone como mando, que permite que hasta seis jugadores bailen sin necesidad de accesorios adicionales, y está disponible gratis en iOS y Android™.

Para más información sobre Just Dance 2022, la aplicación Just Dance Controller o Just Dance Unlimited, visita justdancegame.com