Fad y Maldita.es lanzan una campaña para aprender a identificar y combatir los discursos de odio en redes

“Únete a No More Haters. El movimiento con el que aprender a identificar, frenar y denunciar comentarios ofensivos para romper la cadena del odio. Identifícalo. Frénalo. Denúncialo”, esta es la llamada a la acción que realiza la campaña de sensibilización social que hoy ponen en marcha Fad y Maldita.es -gracias al apoyo de Google.org- para que adolescentes y jóvenes aprendan a identificar y manejar adecuadamente los discursos de odio a los que frecuentemente se enfrentan en su vida online.

De hecho, según la investigación “Romper las cadenas de odio, tejer redes de apoyo: Los y las jóvenes ante los discursos de odio en la red” realizada por Fad y Madita.es en el marco del proyecto “No More Haters”, los y las jóvenes españoles son muy conscientes de que en las redes sociales se enfrentan a algunos mensajes con una carga ideolo?gica y poli?tica a edad temprana, cuando no tienen la preparacio?n necesaria para asimilarlos adecuadamente, ni para distinguir algunas fronteras entre lo aceptable y lo intolerable.





Además, los y las jóvenes creen necesario trabajar en valores y emociones. Sienten la necesidad de aprender a tener un pensamiento crítico y a trabajar en el desarrollo de su propia inteligencia emocional. Ven importante la alfabetización digital para poder combatir el discurso de odio.

Por otra parte, un 34% afirma haber sufrido algún tipo de maltrato por Internet o redes sociales (“bromas personales que no gustan, actos de exclusión, insultos, amenazas...”) y 38,1% señala haber visto, en el último año, “páginas donde la gente publica mensajes que atacan a ciertos individuos o colectivos”, según un estudio desarrollado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de Fad, basado en una encuesta a 1.400 jóvenes entre 14 y 24 años.

NO MORE HATERS, LA CAMPAÑA

Ante esta realidad, la campaña de sensibilización propone a adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años que se movilicen ante las manifestaciones de odio presentes en redes sociales y sean conscientes de la importancia de generar discursos responsables libres de odio, basados en la inclusión y en el respeto.

La campaña -que se difundirá a través de plataformas sociales hasta finales de 2021- está diseñada por la agencia Arnold Spain y se compone de dos spots de 40” y 15”, una pieza display, diversos tests orientados a identificar desinformaciones o distintos tipos de mensajes de odio, píldoras audiovisuales de estilo tipográfico donde se identifican ejemplos concretos de distintos mensajes de odio hacia diferentes colectivos y un sticker para que adolescentes y jóvenes puedan usar en redes ante comentarios ofensivos.

La pieza principal de la campaña es un spot de 40 segundos de duración que describe en qué consiste el movimiento No More Haters. La pieza alterna locución con imágenes de jóvenes y cartelas descriptivas aludiendo a diferentes tipos de mensajes de odio: “Somos el movimiento que hacía falta. Y queremos que formes parte de la historia. Porque nos negamos a que el discurso del odio forme parte de nuestras vidas. Únete a No more haters. Los que denunciamos comentarios ofensivos en lugar de darles más visibilidad. Los que no pasamos por alto un ataque en redes contra nadie. Los que no vamos a consentir que los bulos con mensajes de odio inunden nuestras redes”.

El spot concluye con una llamada a la acción muy concreta: “El movimiento con el que aprender a identificar, frenar y denunciar comentarios ofensivos, para romper la cadena del odio. Identifícalo. Frénalo. Denúncialo”.

APP EDUCATIVA

Otra herramienta que pone a disposición el proyecto “No More Haters” es una app educativa para que adolescentes y jóvenes puedan identificar el discurso del odio e interioricen las claves para combatirlo. Su objetivo es que puedan convertirse en sujetos activos en la búsqueda de soluciones y en el combate frente al odio; promoviendo procesos que faciliten identificar los discursos de odio, superar prejuicios y estereotipos, fomentar el diálogo intercultural, y dando herramientas de juicio crítico para las interacciones online.

“No more haters. ¡Rompe la cadena del odio!” es una web-app responsive, en castellano y en inglés. La web-app incluye juegos para que los usuarios identifiquen y reaccionen ante situaciones de odio y sumen puntos si aciertan. Los juegos consisten en adivinar palabras relacionadas con el odio, identificar desinformaciones y ser protagonistas de situaciones de odio como víctima o testigo, para saber cómo reaccionan. También se incluye un ranking de puntos y un buscador de bulos para que consulten las desinformaciones que les lleguen. Se puede descargar en las principales plataformas como Google Play y App Store y también se puede jugar desde la web en https://play.nomorehaters.es/

La web-app incluye la opción de jugar en modo clase y para eso se ha diseñado una guía docente de apoyo para el profesorado que incluye objetivos didácticos, ejercicios offline y online y criterios de evaluación. La guía didáctica puede descargarse en la web del proyecto: https://nomorehaters.es/