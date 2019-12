Esta es la sorprendente (y polémica) historia del mensaje más retuiteado del año

Estamos a punto de cerrar otro año, en esta ocasión una década y es momento de conocer cuales han sido las publicaciones con mayor número de retuits. Un ranking ofrecido por la red social Twitter que como muchos otros no se encuentra exento de polémica.

El mensaje más retuiteado a lo largo de este 2019 ha sido la de la fotografía del huevo World Record Egg, que logró ser compartida más de medio millón de veces y ser así la publicación más retuiteada de la historia, eso sí, con reconocimiento oficial.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)



We got this �� pic.twitter.com/VkMPwJo9GI